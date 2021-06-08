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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:34

İlkay Gündoğan'dan eski takımı 'ya anlamlı bağış

AA
İlkay Gündoğan'dan eski takımı Hessler 06'ya anlamlı bağış

ekiplerinden 'nin yıldızı İlkay Gündoğan, kulübünün 'nde final oynadıkları için ödediği 300 bin euro'luk primi, çocukluğunda formasını giydiği takımına yapılması planlanan yeni saha için bağışladı.

ekiplerinden 'nin Türk kökenli Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, kulübünün 'nde final oynadıkları için ödediği 300 bin avroluk primi, çocukluğunda formasını giydiği takımına yapılması planlanan yeni saha için bağışladı.

Gelsenkirchen şehrinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, belediye başkanı Karin Welge, kulübün ihtiyacı olan suni çim sahanın yapılabilmesi için bağışta bulunan İlkay Gündoğan'a teşekkür etti.

Yapılan bu bağışın projenin yarısını finanse ettiği ve geri kalan kısmın belediye tarafından karşılanacağı duyurularak, "Gündoğan'ın bağışı olmasaydı bu proje tamamlanamazdı" ifadesine yer verildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri olan , çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği kulübün bir sahaya ihtiyacı olduğunu duyan futbolcunun, çok etkilenip böyle bir bağış yapmak istediğini söyledi.

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İlkay Gündoğan'dan eski takımı Hessler 06'ya anlamlı bağış
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