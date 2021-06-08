Samandıra’da sosyal mesafe yok!

17 oyuncu kiralık gittikleri kulüplerden döndü, 7 futbolcu genç takımdan A Takım’a çıktı. En az 5 isim transfer edilirse, ilk idmanda sahaya sığılmayacak
Fenerbahçe yeni sezona belirsizliklerle girerken, kalabalık bir futbolcu ordusu geleceklerinin şekilleneceği ilk etap kampını heyecanla bekliyor. Teknik direktör konusundaöne çıkan aday Benitez olsa da henüz resmi bir açıklama yok. Yeni gelecek hoca, Fenerbahçe'de zorlu bir başlangıç yapacak. 47 ismin arasından kadrosunda kalacak en iyi isimleri seçmeye çalışacak. Henüz sezon açılış tarihi bileresmi olarak duyurulmadı.
SAĞLIKLI İDMAN İÇİN AYRILIK ZORUNLU
Geçtiğimiz sezon A Takım antrenmanına düzenli katılan ve kiradan dönen oyuncularla birlikte tam 47 futbolcu, hakkında karar verilebilmesi için yeni teknik adamı bekliyor. Bununla birlikte takımın ihtiyaçları doğrultusunda Başkan Ali Koç'un ifadesiyle enaz 5 futbolcu kadroya katılacak. Böylelikle toplam futbolcu sayısı 52'yi bulacak. Takımsağlıklı antrenman yapabilmekiçin elindeki mevcutoyuncuların yarısını göndermekzorunda.
STOPERE İTALYAN DUVARI
İtalyan basını; Fenerbahçe'nin, İnter'in 33yaşındaki stoperi AndreaRanocchia'nın peşinde olduğunu yazdı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve La Liga takımlarındanEspanyol deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Milano ekibinin, sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı tutmak için yeni sözleşme sunmanın hesaplarını yapıyor. Üçlü savunma oynatan eski teknik direktörü Antonio Conte'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu,İnter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyonEuro karşılığında transfer edilmişti.
LYON'DAN PELKAS'A 7.5 MİLYON EURO
F.Bahçe'ningeçtiğimiz sezonun başında PAOK'tan kadrosuna kattığı ve performansı ile dikkat çeken Dimitris Pelkas için Lyon devrede. Yunanistan'dan Sportime'ın haberine göre; Lyon, 27 yaşındaki oyuncu için 7.5 milyon Euro ödemeye hazır. Ancak Fransız ekibinin yapmayı planladığı teklifin Fenerbahçe tarafından kabul görmesi beklenmiyor. Kanarya'nın bu transfer için 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.