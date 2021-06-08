Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samandıra’da sosyal mesafe yok!
Giriş Tarihi: 8.6.2021

Samandıra’da sosyal mesafe yok!

VOLKAN DEMİR
Samandıra’da sosyal mesafe yok!

17 oyuncu kiralık gittikleri kulüplerden döndü, 7 futbolcu genç takımdan A Takım’a çıktı. En az 5 isim transfer edilirse, ilk idmanda sahaya sığılmayacak

yeni sezona belirsizliklerle girerken, kalabalık bir futbolcu ordusu geleceklerinin şekilleneceği ilk etap kampını heyecanla bekliyor. Teknik direktör konusunda öne çıkan aday Benitez olsa da henüz resmi bir açıklama yok. Yeni gelecek hoca, Fenerbahçe'de zorlu bir başlangıç yapacak. 47 ismin arasından kadrosunda kalacak en iyi isimleri seçmeye çalışacak. Henüz sezon açılış tarihi bile resmi olarak duyurulmadı.

SAĞLIKLI İDMAN İÇİN AYRILIK ZORUNLU
Geçtiğimiz sezon A Takım antrenmanına düzenli katılan ve kiradan dönen oyuncularla birlikte tam 47 futbolcu, hakkında karar verilebilmesi için yeni teknik adamı bekliyor. Bununla birlikte takımın ihtiyaçları doğrultusunda Başkan Ali Koç'un ifadesiyle en az 5 futbolcu kadroya katılacak. Böylelikle toplam futbolcu sayısı 52'yi bulacak. Takım sağlıklı antrenman yapabilmek için elindeki mevcut oyuncuların yarısını göndermek zorunda.



STOPERE İTALYAN DUVARI
İtalyan basını; Fenerbahçe'nin, İnter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia'nın peşinde olduğunu yazdı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve La Liga takımlarından Espanyol deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Milano ekibinin, sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı tutmak için yeni sözleşme sunmanın hesaplarını yapıyor. Üçlü savunma oynatan eski teknik direktörü Antonio Conte'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu, İnter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

LYON'DAN PELKAS'A 7.5 MİLYON EURO
F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında PAOK'tan kadrosuna kattığı ve performansı ile dikkat çeken Dimitris Pelkas için Lyon devrede. Yunanistan'dan Sportime'ın haberine göre; Lyon, 27 yaşındaki oyuncu için 7.5 milyon Euro ödemeye hazır. Ancak Fransız ekibinin yapmayı planladığı teklifin Fenerbahçe tarafından kabul görmesi beklenmiyor. Kanarya'nın bu transfer için 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi!
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi...
Son dakika: Galatasaray’ın Onyekuru kararı sonrası Olympiakos devreye girdi! Feghouli'ye ilk teklif...
Son dakika: ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama! Masada 4 kritik konu var
Son dakika: Fenerbahçe’ye Dimitris Pelkas piyangosu! Teklifi arttırdılar…
Astrolog Nilay Dinç 10 Haziran Güneş Tutulması etkilerini paylaştı: Sudan gelebilecek tehlikelere dikkat!
Survivor’da eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Son dakika haberleri: Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Erkene alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Samandıra’da sosyal mesafe yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA