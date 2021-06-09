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Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:45 Son Güncelleme: 9.6.2021 14:47

Göztepe'de Coentrao sesleri! Menajeriyle temasa geçildi...

DHA
Göztepe'de Coentrao sesleri! Menajeriyle temasa geçildi...

'de 2021-2022 sezonu için transfer listesini geniş tutan Göztepe'nin dünyaca ünlü yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü. Portekizli sol bek, 2011-2016 yılları arasında 5 sezon forması giydi.

Sol bekte 'le sözleşme yenileyip Boşnak oyuncu 'i gözden çıkaran sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuyu transfer etmeyi planladığı vurgulandı. Geçen sezon Premier Ligi'nde küme düşen forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve Coentrao'dan haber beklendiği kaydedildi.

Göztepe'nin Burekovic'i elden çıkarması durumunda Coentrao transferinde daha fazla adım atacağı dile getirildi. Rio Ave altyapısında yetişen Coentrao, ülkesinde Nacionel ve Benfica formalarını giydi.

Coentrao 20011-2012 sezonunda ise dünyanın en en önemli kulüplerinden 'e imza attı. İspanyol devinde toplam 5 sezon forma giyen oyuncu, Monaco ve Sporting Lizbon'da da top koşturdu. Coentrao, için Fransa, Portekiz ve Belçika'dan da transfer tekliflerinin geldiği açıklandı.

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Göztepe'de Coentrao sesleri! Menajeriyle temasa geçildi...
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