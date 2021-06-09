Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 yaz ve ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

"Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?" sorusu üzerinden yapılan araştırmalar, başlangıç tarihinin yaklaşmasıyla giderek yoğunlaşıyor. Süper Lig'de destekledikleri takımların yaz transfer sezonunda kadrosuna katacağı futbolcuları öğrenmek isteyen sporseverler 2021 yaz ve ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek, yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin detaylar şöyle;