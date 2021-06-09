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Giriş Tarihi: 9.6.2021 23:45

ne zaman başlıyor, ? başlangıç ve bitiş tarihi

Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 yaz ve ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

’de mücadele eden takımlar için -2022 sezonu için yaz transfer sezonu başlıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve eksik mevkilere oyuncu takviyesi yapmak isteyen kulüpler yerli ve yabancı pek çok kulüp - oyuncu ile transfer görüşmelerine başladı. tarafından yapılan son dakika tarih değişikliği açıklamasının ardından yaz ve ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihiyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ne zaman başlıyor, ? Sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorularının yanıtları tüm detaylar.

" ne zaman başlıyor, ?" sorusu üzerinden yapılan araştırmalar, başlangıç tarihinin yaklaşmasıyla giderek yoğunlaşıyor. 'de destekledikleri takımların yaz transfer sezonunda kadrosuna katacağı futbolcuları öğrenmek isteyen sporseverler başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek, yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

() tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin detaylar şöyle;

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Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 yaz ve ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi
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