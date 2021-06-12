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Giriş Tarihi: 12.6.2021 19:40 Son Güncelleme: 12.6.2021 19:47

Son dakika: Sezonun en çok eleştirilen ismi olmuştu! için iddiası...

Son dakika: Sezonun en çok eleştirilen ismi olmuştu! Fenerbahçe için Andrea Pirlo iddiası...

Son dakika haberi… ’nin teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, ’yla yola devam edilmeyeceğini açıklamış ve Alman ya da ekolünden bir teknik adama takımın emanet edileceğini belirtmişti. Yeni teknik direktör için birçok adayla görüşen Fenerbahçe’nin yeni hocasını yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Sky Italia’dan ise sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe’nin ’ya teklifte bulunduğu ancak İtalyan teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Yeni teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren , Avrupa'da isim yapmış olan birçok yabancı teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor. Alman teknik adam 'nin, Fenerbahçe'ye yakın olduğu yazılırken, 2 yıllık sözleşme teklif edildiği söylenmişti.

Fenerbahçe Başkanı , sezona 'yla devam edilmeyeceğini açıklamış ve Alman ya da ekolünden bir ismi takımın başına getirmek istediğini açıklamıştı.

Ali Koç'un bu açıklamalarından sonra Fenerbahçe için birçok aday yazılırken, flaş bir iddia İtalyan basınından geldi. Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio, sarı-lacivertlilerin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

JUVENTUS'UN SERİSİNİ DEVAM ETTİREMEMİŞTİ

Serie A'da 2020-2021 sezonunun başında 'un başına geçen Andrea Pirlo, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştı. Juventus'un başında oldukça eleştirilen bir sezonu geride bırakan Pirlo, sezon sonunda Torino ekibine veda etmişti.

Serie A'da sezonu 4. sırada tamamlayan Juventus, şampiyonluk yarışından uzak kalmış ve vizesini tehlikeye atmıştı. Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk hegemonyasını göreve geldiği ilk sezonda devam ettiremeyen ve şampiyonluğu Inter'e kaptıran Pirlo, görevini Massimiliano Allegri'ye bırakmıştı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Bu gelişmelerin ardından yeni teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Juventus'tan ayrılan ve henüz bir takımla anlaşmayan Pirlo'ya teklif götürdü.

Sky Italia'nın haberine göre, Andrea Pirlo'yla görüşme sağlayan Fenerbahçe, İtalyan teknik adamdan olumsuz cevap aldı. Haberde, Pirlo'nun İtalya'da kalmak istediği ve hedefleri arasında 'ye gitmek istemediği belirtildi.

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Son dakika: Sezonun en çok eleştirilen ismi olmuştu! Fenerbahçe için Andrea Pirlo iddiası...
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