Son dakika: Sezonun en çok eleştirilen ismi olmuştu! Fenerbahçe için Andrea Pirlo iddiası...

Yeni teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'da isim yapmış olan birçok yabancı teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor. Alman teknik adam Lucien Favre'nin, Fenerbahçe'ye yakın olduğu yazılırken, 2 yıllık sözleşme teklif edildiği söylenmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezona Emre Belözoğlu'yla devam edilmeyeceğini açıklamış ve Alman ya da Portekiz ekolünden bir ismi takımın başına getirmek istediğini açıklamıştı.
Ali Koç'un bu açıklamalarından sonra Fenerbahçe için birçok aday yazılırken, flaş bir iddia İtalyan basınından geldi. Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Andrea Pirlo ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.
Serie A'da sezonu 4. sırada tamamlayan Juventus, şampiyonluk yarışından uzak kalmış ve Şampiyonlar Ligi vizesini tehlikeye atmıştı. Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk hegemonyasını göreve geldiği ilk sezonda devam ettiremeyen ve şampiyonluğu Inter'e kaptıran Pirlo, görevini Massimiliano Allegri'ye bırakmıştı.
FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ
Bu gelişmelerin ardından yeni teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Juventus'tan ayrılan ve henüz bir takımla anlaşmayan Pirlo'ya teklif götürdü.
Sky Italia'nın haberine göre, Andrea Pirlo'yla görüşme sağlayan Fenerbahçe, İtalyan teknik adamdan olumsuz cevap aldı. Haberde, Pirlo'nun İtalya'da kalmak istediği ve hedefleri arasında Türkiye'ye gitmek istemediği belirtildi.