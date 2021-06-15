Fransa Almanya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 15 Haziran

Geçtiğimiz günlerde başlayan EURO 2020 grup maçları heyecanı devam ediyor. Bugünkü maç programı da futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünün öne çıkan müsabakası ise Fransa Almanya arasında oynanacak F Grubu maçı... Şampiyona öncesi belli olan maç kanalının yanında Fransa Almanya maçı saati ve hakemler de belli oldu. Peki, Fransa Almanya maçı hangi kanalda? İşte, EURO 2020 Fransa Almanya maç saati ve yayın kanalı...

EURO 2020 NE ZAMAN? FRANSA ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;