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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:33

Almanya maçı hangi kanalda? ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 15 Haziran

Fransa Almanya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 15 Haziran

grup maçları başladı. Geçtiğimiz hafta başlayan maçlar bugün de devam ediyor. Almanya maçı da bugünkü müsabakalar arasında yer alıyor. Futbol severler, " hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 15 Haziran maç programına göre, maç saati belli oldu. İşte, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı ve maçlar hakkında merak edilen bilgiler...

Geçtiğimiz günlerde başlayan grup maçları heyecanı devam ediyor. Bugünkü maç programı da futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünün öne çıkan müsabakası ise Almanya arasında oynanacak F Grubu maçı... Şampiyona öncesi belli olan maç kanalının yanında saati ve hakemler de belli oldu. Peki, maçı hangi kanalda? İşte, EURO 2020 Fransa Almanya maç saati ve yayın kanalı...

EURO 2020 NE ZAMAN? FRANSA ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;

  • Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.



EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü - 'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.



EURO 2020 HANGİ KANALDA?

EURO 2020'de ülkelerin oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

  • İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
  • Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
  • İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Münih Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Fransa - Almanya muhtemel 11'ler:

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller

İlk kez grup aşamasında eşleştiler

Büyük turnuvalar tarihinde 6. kez karşılaşacak Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti. İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

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Fransa Almanya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 15 Haziran
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