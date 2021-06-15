Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Schick fişi çekti
Giriş Tarihi: 15.6.2021

Schick fişi çekti

Schick fişi çekti

, 42 ve 52. dakikalarda ağları sarsıp Çekya’yı Hampden Park’ta İskoçya karşısında galibiyete taşıdı. İkinci gol turnuva tarihine geçti

EURO 2020 D Grubu'nda Çekya, kentindeki Hampden Park'taki mücadelede İskoçya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle girdi. 25 yıl sonra Avrupa Şampiyonası finallerine katılan ve maça çok baskılı başlayan İskoçya, atakları sonuçlandıramazken 42. dakikada Patrik Schick ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da sahne alan 'in yıldızı Schick, uzak mesafeden mükemmel bir vuruşla kaleci Marshall'ı avlayarak farkı 2'ye yükseltti. Bu golün ardından oyundan düşen İskoçlar, istedikleri pozisyonlara giremedi. Kontrolü ele alan Çekler ise rahat bir oyunla 3 puanı aldı.

24 MAÇTA 12 GOL
'da gösterdiği performansla 2018'de 42 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Schick, oradan 'e kiralandı. Geçen sezon başında 26.5 milyon Euro bonservisle Bayer Leverkusen'in yolunu tutan 25 yaşındaki golcü, Çekya formasıyla 24 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.

45.5 METREDEN 41 YILLIK REKORU KIRDI
Schick'in 2. golü turnuvanın en iyisi olmaya aday. Rakip kaleci Marshall'ın önde olduğunu gören tecrübeli oyuncu, 45.5 metreden yaptığı vuruşla ağları sarstı. Bu gol, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası finallerinin en uzak mesafeli golü olarak kayıtlara geçti.

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL

Teknik kazandı!
Grupta İngiltere ve Hırvatistan gibi iki güçlü takım varken dört gruptan üçüncü olanların da 16'lara katılacağını düşündüğümüzde İskoçya-Çekya karşılaşması çok önemliydi. İki takımın da hedefi 3 puan alıp avantaj sağlamaktı. İlk yarı doğal olarak kontrollü bir futbol izledik. İskoçya seyirci avantajına ve fizik gücüne güveniyordu, Çekya ise rakibine olan teknik üstünlüğüne... Çok az pozisyonla geçilen ilk yarı sonunda Çekya skor avantajını yakaladı. Bu tabloda ikinci yarının zevkli olacağı mutlaktı. Öyle de oldu. Maçın kırılma anı ikinci yarının başlarıydı. Çekya kalecisi Vaclik kendi arkadaşının ters vuruşunu olağanüstü kurtardı. Kısa süre sonra da İskoç kaleciyi önde gören gecenin yıldızı Schick santradan mekümmel bir gole imza attı. Buna rağmen İskoçya maçı bırakmadı. Yüksek tempo ile yüklendiler, iki çok önemli pozisyonda kaleciyi geçemediler. Maçın sonlarına doğru da oyundan düştüler. Sonuçta Çekya çok önemli 3 puanın sahibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yapılandırmada büyük fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...
Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki! Kola şişelerini kenara itti...
Son dakika haberi: Maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyonluk destek
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...
‘Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Gözde Türker’den samimi açıklamalar! O sahne beni çok zorladı!
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama
Spiker Buket Aydın tükürdüğünü yaladı! "Asla barışmayacağım" diyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül fena yakalandı!
Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Schick fişi çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA