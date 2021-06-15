Schick fişi çekti

Patrik Schick, 42 ve 52. dakikalarda ağları sarsıp Çekya’yı Hampden Park’ta İskoçya karşısında galibiyete taşıdı. İkinci gol turnuva tarihine geçti
EURO 2020 D Grubu'nda Çekya, Glasgow kentindeki Hampden Park'taki mücadelede İskoçya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle girdi. 25 yıl sonra Avrupa Şampiyonası finallerine katılan ve maça çok baskılı başlayan İskoçya, atakları sonuçlandıramazken 42.dakikada Patrik Schick ağlarıhavalandırarak takımını 1-0 önegeçirdi. İkinci yarıda da sahne alan Bayer Leverkusen'in yıldızı Schick, uzak mesafeden mükemmelbir vuruşla kaleci Marshall'ıavlayarak farkı 2'ye yükseltti. Bu golün ardından oyundan düşen İskoçlar, istedikleri pozisyonlara giremedi. Kontrolü ele alan Çekler ise rahat bir oyunla 3 puanı aldı.
24 MAÇTA 12 GOL Sampdoria'da gösterdiği performansla 2018'de 42 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Schick, oradan RB Leipzig'e kiralandı. Geçen sezon başında 26.5 milyon Euro bonservisle Bayer Leverkusen'in yolunu tutan 25 yaşındaki golcü, Çekya formasıyla 24 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.
45.5 METREDEN 41 YILLIK REKORU KIRDI
Schick'in 2. golü turnuvanın en iyisi olmaya aday. Rakip kaleci Marshall'ın önde olduğunu gören tecrübeli oyuncu, 45.5 metreden yaptığı vuruşla ağları sarstı. Bu gol, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası finallerinin en uzak mesafeli golü olarak kayıtlara geçti.
BİR GÖRÜŞ ÖMER ÜRÜNDÜL
Teknik kazandı!
Grupta İngiltere ve Hırvatistan gibi iki güçlü takım varken dört gruptan üçüncü olanların da 16'lara katılacağını düşündüğümüzde İskoçya-Çekya karşılaşması çok önemliydi. İki takımın da hedefi 3 puan alıp avantaj sağlamaktı. İlk yarı doğal olarak kontrollü bir futbol izledik. İskoçya seyirci avantajına ve fizik gücüne güveniyordu, Çekya ise rakibine olan teknik üstünlüğüne... Çok az pozisyonla geçilen ilkyarı sonunda Çekya skor avantajınıyakaladı. Bu tabloda ikinci yarının zevkli olacağı mutlaktı. Öyle de oldu. Maçın kırılma anı ikinci yarının başlarıydı. Çekya kalecisi Vaclik kendi arkadaşının ters vuruşunu olağanüstü kurtardı. Kısa süre sonra da İskoç kaleciyi önde gören gecenin yıldızı Schick santradan mekümmel bir gole imza attı. Buna rağmen İskoçya maçı bırakmadı. Yüksek tempo ile yüklendiler, ikiçok önemli pozisyonda kaleciyigeçemediler. Maçın sonlarına doğru da oyundan düştüler. Sonuçta Çekya çok önemli 3 puanın sahibi oldu.