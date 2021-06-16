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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:43 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:47

Rangers’ta hedef Fenerbahçeli Osayi-Samuel

İHA
Rangers’ta hedef Fenerbahçeli Osayi-Samuel

İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçeli futbolcu ’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi 'dan katılan kanat oyuncusu 'e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu.

İskoçya basınında yer alan haberlerde Rangers Teknik Direktörü 'ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Ayrıca yer alan haberde sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel'i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığını, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi. Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla 'de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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Rangers’ta hedef Fenerbahçeli Osayi-Samuel
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