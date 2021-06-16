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Giriş Tarihi: 16.6.2021 22:37

'tan ayrılık kararı! 'te bir devir sona erdi...

Sergio Ramos'tan ayrılık kararı! Real Madrid'te bir devir sona erdi...

'in yıldızı 'tan sürpriz karar! Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Ramos, Real Madrid ile bağlarını kopardı. Real Madrid'in elde ettiği şampiyonluklarda büyük payı olan İspanyol yıldızla ayrılık kararını Madrid ekibi resmen açıkladı! Ramos'un hangi takıma transfer olacağı merak konusu...

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan 'te yaprak dökümü sürüyor. Cristiano Ronaldo'nun ardından takımın önemli isimlerinden da takımdan ayrılıyor. İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre Sergio Ramos, Real Madrid ile yollarını ayırma kararı aldı.

EURO 2020 KADROSUNA DA ALINMAMIŞTI!

Sergio Ramos, Luis Enrique tarafından İspanya milli takımına da çağrılmadı. Bu sezon hem corona virüs geçiren hem de sakatlıklar nedeniyle bazı maçları kaçıran Ramos'un hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.

REAL MADRİD AYRILIĞI AÇIKLADI!

Real Madrid, Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

PSG PUSUDA BEKLİYOR!

Sergio Ramos'un ayrılık kararının ardından 'nin apartta beklediği de gelen bilgiler arasında. Sergio Ramos'un Madrid'ten ayrılmasından sonra İspanyol savunma oyuncusu için en ciddi aday PSG!

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Sergio Ramos'tan ayrılık kararı! Real Madrid'te bir devir sona erdi...
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