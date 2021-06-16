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Giriş Tarihi: 16.6.2021 21:25 Son Güncelleme: 16.6.2021 21:44

Umut Meraş ve , maçı sonrası konuştu! "Tüm halkımızdan özür dileriz"

Umut Meraş ve Mert Müldür, Galler maçı sonrası konuştu! Tüm halkımızdan özür dileriz

, 2. maçında Bakü'de 'e 2-0 mağlup oldu ve ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası milli futbolcular Umut Meraş ve , açıklamalarda bulundu.

2. maçında , Bakü'de ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Millilerimiz, maçından sonra ilk 2 maçını da kaybetti. Karşılaşma sonrası milli futbolcular Umut Meraş ve , açıklamalarda bulundu.

Umut Meraş, "İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur." ifadelerini kullandı.

Mert Müldür ise "Çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuz biliyorduk. Üzücü bir olay, artık yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak da çıkar mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni üçüncü maçta göstermeliyiz" diye konuştu.

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Umut Meraş ve Mert Müldür, Galler maçı sonrası konuştu! "Tüm halkımızdan özür dileriz"
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