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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Kulübü zora sokmam

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kulübü zora sokmam

“Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim” diyen deneyimli hoca, “Uzun mukaveleyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Beşiktaş ile aramda tazminat da söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı

Yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan ile Başkan ve Asbaşkan , yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE MADDİ KONULARI EN SONA BIRAKTI
Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşndaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

AWAZİEM'E JESUS FRENİ
BEŞIKTAŞ, Boavista ile olumlu görüşmeler yaptığı Chidozie Awaziem'in transferinde frene bastı. Yönetim, Sergen Yalçın'a imza attırdıktan sonra Nijeryalı stoperin dışındaki alternatifleri de sunacak. Yalçın'ın, 24 yaşındaki başarılı stoper için "Acele etmeyelim, diğer isimleri de değerlendirelim" dediği öğrenildi. Deneyimli hocanın transferine daha sıcak baktığı belirtildi. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacının Roma ile olan sözleşmesi sona erdi.

LARİN DEĞERİNE DEĞER KATIYOR!
BEŞIKTAŞ'TA çok başarılı bir sezon geçiren Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'yla haziran ayında çıktığı 4 maçta 3 gole imza attı. Spartak Moskova'dan teklif alan Larin için Gold Cup'ın ardından taliplilerin artması bekleniyor. Golcü oyuncunun geçtiğimiz yıl ağustos ayında 4 milyon Euro olan piyasa değeri ise gün itibarıyla 11 milyon Euro'ya ulaştı.

ÇEŞME'DEN BAKÜ'YE
Sergen Yalçın, dün tatil yaptığı Çeşme'den Bakü'ye giderek A Milli Futbol Takımı'nın Galler maçını tribünden izledi.

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Kulübü zora sokmam
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