AWAZİEM'E JESUS FRENİ

Bu arada Beşiktaş Boavista ile olumlu görüşmeler yaptığı Chidozie Awaziem'in transferinde frene bastı. Yönetim, Sergen Yalçın'a imza attırdıktan sonra Nijeryalı stoperin dışındaki alternatifleri de sunacak. Yalçın'ın, 24 yaşındaki başarılı stoper için "Acele etmeyelim, diğer isimleri de değerlendirelim" dediği öğrenildi. Deneyimli hocanın Juan Jesus transferine daha sıcak baktığı belirtildi. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacının Roma ile olan sözleşmesi sona erdi.