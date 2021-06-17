Beşiktaş'ta yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.
GÖRÜŞMELERDE MADDİ KONULARI EN SONA BIRAKTI
Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşndaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
ÇEŞME'DEN BAKÜ'YE
Sergen Yalçın, dün tatil yaptığı Çeşme'den Bakü'ye giderek A Milli Futbol Takımı'nın Galler maçını tribünden izledi.
AWAZİEM'E JESUS FRENİ
Bu arada Beşiktaş Boavista ile olumlu görüşmeler yaptığı Chidozie Awaziem'in transferinde frene bastı. Yönetim, Sergen Yalçın'a imza attırdıktan sonra Nijeryalı stoperin dışındaki alternatifleri de sunacak. Yalçın'ın, 24 yaşındaki başarılı stoper için "Acele etmeyelim, diğer isimleri de değerlendirelim" dediği öğrenildi. Deneyimli hocanın Juan Jesus transferine daha sıcak baktığı belirtildi. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacının Roma ile olan sözleşmesi sona erdi.
LARİN DEĞERİNE DEĞER KATIYOR!
Öte yandan Beşiktaş'ta çok başarılı bir sezon geçiren Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'yla haziran ayında çıktığı 4 maçta 3 gole imza attı. Spartak Moskova'dan teklif alan Larin için Gold Cup'ın ardından taliplilerin artması bekleniyor. Golcü oyuncunun geçtiğimiz yıl ağustos ayında 4 milyon Euro olan piyasa değeri ise gün itibarıyla 11 milyon Euro'ya ulaştı.