Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergio Ramos'tan sürpriz ayrılık kararı! Real Madrid'te bir devir sona erdi...
Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:34 Son Güncelleme: 17.6.2021 10:35

'tan sürpriz ayrılık kararı! 'te bir devir sona erdi...

Sergio Ramos'tan sürpriz ayrılık kararı! Real Madrid'te bir devir sona erdi...

'in yıldızı 'tan sürpriz karar! Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Ramos, Real Madrid ile bağlarını kopardı. Real Madrid'in elde ettiği şampiyonluklarda büyük payı olan İspanyol yıldızla ayrılık kararını Madrid ekibi resmen açıkladı! Ramos'un hangi takıma transfer olacağı merak konusu...

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan 'te yaprak dökümü sürüyor. Cristiano Ronaldo'nun ardından takımın önemli isimlerinden da takımdan ayrılıyor. İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre Sergio Ramos, Real Madrid ile yollarını ayırma kararı aldı.

EURO 2020 KADROSUNA DA ALINMAMIŞTI!

Sergio Ramos, Luis Enrique tarafından İspanya milli takımına da çağrılmadı. Bu sezon hem corona virüs geçiren hem de sakatlıklar nedeniyle bazı maçları kaçıran Ramos'un hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.

REAL MADRİD AYRILIĞI AÇIKLADI!

Real Madrid, Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

PSG PUSUDA BEKLİYOR!

Sergio Ramos'un ayrılık kararının ardından 'nin apartta beklediği de gelen bilgiler arasında. Sergio Ramos'un Madrid'ten ayrılmasından sonra İspanyol savunma oyuncusu için en ciddi aday PSG!

MESUT ÖZİL'DEN RAMOS'A VEDA!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Real Madrid'den birlikte oynadığı Sergio Ramos için başarı dileklerinde bulundu. Mesut Özil, "Kulüp tarihinin en büyük efsanesi ayrılıyor. Bir sonraki adımın için en iyisini dilerim kardeşim. Madrid'de birlikte geçirdiğimiz zamanlara sevgiyle bakın." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Dünkü Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren isim
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Son dakika: Türkiye-Galler maçı sonrası şok sözler! "Şenol Güneş bazı oyuncuların..."
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Türkiye kararlı; Aşıda baş döndüren hız! Sisteme gir, aynı gün aşını ol
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert sözler! "Sahada takım yok..."
Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
Son dakika: Kahreden 180 dakika! EURO 2020'de büyük hayal kırıklığı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergio Ramos'tan sürpriz ayrılık kararı! Real Madrid'te bir devir sona erdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA