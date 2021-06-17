Sergio Ramos'tan sürpriz ayrılık kararı! Real Madrid'te bir devir sona erdi...

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'te yaprak dökümü sürüyor. Cristiano Ronaldo'nun ardından takımın önemli isimlerinden Sergio Ramos da takımdan ayrılıyor. İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre Sergio Ramos, Real Madrid ile yollarını ayırma kararı aldı.
EURO 2020 KADROSUNA DA ALINMAMIŞTI!
Sergio Ramos, Luis Enrique tarafından İspanya milli takımına da çağrılmadı. Bu sezon hem corona virüs geçiren hem de sakatlıklar nedeniyle bazı maçları kaçıran Ramos'un hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.
REAL MADRİD AYRILIĞI AÇIKLADI!
Real Madrid, Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu.
PSG PUSUDA BEKLİYOR!
Sergio Ramos'un ayrılık kararının ardından PSG'nin apartta beklediği de gelen bilgiler arasında. Sergio Ramos'un Madrid'ten ayrılmasından sonra İspanyol savunma oyuncusu için en ciddi aday PSG!
MESUT ÖZİL'DEN RAMOS'A VEDA!
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Real Madrid'den birlikte oynadığı Sergio Ramos için başarı dileklerinde bulundu. Mesut Özil, "Kulüp tarihinin en büyük efsanesi ayrılıyor. Bir sonraki adımın için en iyisini dilerim kardeşim. Madrid'de birlikte geçirdiğimiz zamanlara sevgiyle bakın." ifadelerini kullandı.