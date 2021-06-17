Sergio Ramos'tan sürpriz ayrılık kararı! Real Madrid'te bir devir sona erdi...

EURO 2020 KADROSUNA DA ALINMAMIŞTI!

Sergio Ramos, Luis Enrique tarafından İspanya milli takımına da çağrılmadı. Bu sezon hem corona virüs geçiren hem de sakatlıklar nedeniyle bazı maçları kaçıran Ramos'un hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.