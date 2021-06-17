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Giriş Tarihi: 17.6.2021 20:05

, gruptan nasıl çıkar? ve kalan maçları!

Türkiye elendi mi, gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Türkiye puan durumu ve kalan maçları!

’ye İtalya mağlubiyeti ile başlayan millilerimiz, dün akşam ise Galler ile karşı karşıya geldi. Galler karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan milliler, gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Bu noktada futbolseverler, , gruptan nasıl çıkar sorularına yanıt arıyor. Millilerimizin son maçını mutlak kazanması gerekirken, aynı zamanda grubun diğer maçları da gruptan çıkma adına oldukça önemli durumda bulunuyor. Peki, Türkiye elendi mi, gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Gruptan kaç takım çıkıyor? Türkiye’nin kalan maçları

A Milli Futbol Takımımız, 'deki ilk maçında, İtalya'ya 3-0 kaybetmişti. Milliler, Galler'e de kaybederek gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Türkiye'nin İsviçre ile oynayacağı son maç çok büyük öneme sahip oldu. Milliler'in Son 16 Turu'na kalabilmesi için İsviçre'yi yenmesi yetmeyecek, rakiplerin alacakları sonuçlar da kaderimizi çizecek. Peki, ? EURO 2020 Gruptan kaç takım çıkıyor? En iyi 3.'lük için nelere bakılacak? İşte detaylar;

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

1- Galler / 4 puan

2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)

3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)

4- Türkiye / 0 puan

GRUPLARDA PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE NELERE BAKILACAK?

■ Takımlar arasındaki gol averajı

■ Takımlar arasında atılan gol sayısı

■ Gruptaki gol averajı

■ Grupta atılan gol sayısı

■ Fair-Play puanı

■ Elemeler genel sıralama

EN İYİ 3.'LÜK İÇİN NELERE BAKILACAK?

■ En çok puan toplayana

■ Gol averajına

■ Atılan gol sayısına

■ Fair-Play puanına

■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

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Türkiye elendi mi, gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Türkiye puan durumu ve kalan maçları!
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