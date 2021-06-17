TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.