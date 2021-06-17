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Giriş Tarihi: 17.6.2021 15:09

Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? -2022 Transfer sezonu ne zaman bitecek?

Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2021-2022 Transfer sezonu ne zaman bitecek?

Takımların ihtiyacı olan oyuncuların peşine düştüğü - 2022 sezonu için transfer dönemi başlıyor. Önümüzdeki sezona daha güçlü kadro ile başlayarak şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Süper Lig kulüpleri transfer görüşmelerine başlayacak. Bu nedenle de sonrası futbolseverler tarafından "yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. tarihleri () tarafından açıklandı.

'nin harcama limitleri duyurusu sonrası futbol severlerin gündeminde yerini aldı. Türkiye'nin en üst ligi 'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar, daha güçlü kadrolar ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. TFF takvimine göre, Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte, dönemi tarihleri ve TFF toplantısı sonrası yapılan açıklamaya ilişkin detaylar...

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

(TFF) ile birinci ve ikinci transfer - tescil dönemi tarihleri ile merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.


YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

  • Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

  • Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.

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Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2021-2022 Transfer sezonu ne zaman bitecek?
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