Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2021-2022 Transfer sezonu ne zaman bitecek?

TFF'nin harcama limitleri duyurusu sonrası 2021 yaz transfer dönemi futbol severlerin gündeminde yerini aldı. Türkiye'nin en üst ligi Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar, daha güçlü kadrolar ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. TFF takvimine göre, Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte, 2021 yaz transfer dönemi tarihleri ve TFF toplantısı sonrası yapılan açıklamaya ilişkin detaylar...

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birinci ve ikinci transfer - tescil dönemi tarihleri ile merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;