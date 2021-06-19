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Giriş Tarihi: 19.6.2021 21:13

ve Beyaz Liste Nedir? Beyaz Oy Ne Demek?

Beyaz Oy ve Beyaz Liste Nedir? Beyaz Oy Ne Demek?

Kulübü 38. Başkanlık seçimini bugün gerçekleştirirken, oy sayımı sırasında ortaya çıkan ve Beyaz Liste terimleri sosyal medyada merak konusu oldu. Öte yandan son gelen bilgilere göre Eşref Hamamcıoğlu seçim yarışını önde götürüyor. Peki, Beyaz Oy ve Beyaz Liste Nedir? Beyaz Oy Ne Demek?

38. Başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçim heyecanında son viraja girilirken, yarış Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçiyor. Bu noktada ve Beyaz Liste terimleri ise sosyal medyanın gündeminde oturdu. Peki, Beyaz Oy ve Beyaz Liste Nedir? Beyaz Oy Ne Demek? İşte detaylar;

Oy veren üyeler, başkan adaylarının listesindeki yönetici adaylarını çıkarmak isterse, kendi istedikleri yönetici adaylarını beyaz kağıda yazabiliyor. Ancak yönetim kurulunu değiştirdikleri başkan adayı her kimse; verilen oy, o adayın hanesine yazılıyor. Beyaz oy hazırlayan üyeler, 44 kişilik kurul listesini tek tek yazmak zorunda.

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Beyaz Oy ve Beyaz Liste Nedir? Beyaz Oy Ne Demek?
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