Galatasaray 38. Başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçim heyecanında son viraja girilirken, yarış Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçiyor. Bu noktada Beyaz Oy ve Beyaz Liste terimleri ise sosyal medyanın gündeminde oturdu. Peki, Beyaz Oy ve Beyaz Liste Nedir? Beyaz Oy Ne Demek? İşte detaylar;
Oy veren üyeler, başkan adaylarının listesindeki yönetici adaylarını çıkarmak isterse, kendi istedikleri yönetici adaylarını beyaz kağıda yazabiliyor. Ancak yönetim kurulunu değiştirdikleri başkan adayı her kimse; verilen oy, o adayın hanesine yazılıyor. Beyaz oy hazırlayan üyeler, 44 kişilik kurul listesini tek tek yazmak zorunda.