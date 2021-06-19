Domagoj Vida’ya 1.5 milyon Euro

Siyah-beyazlılar, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Domagoj Vida'ya yeni kontrat yapmak istiyor. 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde 2 milyon Euro maaş talebi karşısında 2 yıllık yeni kontrat öneren yönetim, tecrübeli stoperin yıllık 3.4 milyon Euro olanmaaşını 1.5 milyon Euro'ya düşürmesiniistedi. Hırvatistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Vida'nın da İstanbul'da kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, milli maçların ardından bu teklife yanıtını ileteceği kaydedildi. Ayrıca deneyimli savunmacıya İtalya Serie A ekibi Genoa da talip oldu.
98 KİŞİ DENENDİ AWETE ÖNE ÇIKTI Beşiktaş öz kaynak düzenini geliştirmek için çok önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, yerli ve yabancı 98 futbolcuyu deneme antrenmanlarına aldı. Geleceğe yönelik ilk hamle ise Giwon Awete oldu. Denemelerden başarıyla ayrılan 18 yaşındaki Hollandalı sağ kanat, U19 takımına alınacak.