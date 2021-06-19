Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta bitecek? Galatasaray GS başkanlık seçim sonuçları için geri sayım

Bugünün en çok araştırılan konuları arasında "Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta? Galatasaray GS başkanlık seçimi bugün mü yapılacak?" sorusunun yanıtı yer alıyor. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi önceki gün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilmiş ve Aykutalp Derkan, Niyazi Yelkencioğlu'nu geçerek üç yıl süreyle Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi. Peki, bugün Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte, seçimin sona ereceği ve başkanlık seçim sonuçlarının açıklanacağı saat...