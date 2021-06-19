Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta bitecek? Galatasaray GS başkanlık seçim sonuçları için geri sayım

Bugünün en çok araştırılan konuları arasında "Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta? Galatasaray GS başkanlık seçimi bugün mü yapılacak?" sorusunun yanıtı yer alıyor. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi önceki gün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilmiş ve Aykutalp Derkan, Niyazi Yelkencioğlu'nu geçerek üç yıl süreyle Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi. Peki, bugün Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte, seçimin sona ereceği ve başkanlık seçim sonuçlarının açıklanacağı saat...
Galatasaray Kulübü başkanını seçecek. Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul 19 Haziran Cumartesi günü yani bugün yapılıyor. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.
BAŞKAN ADAYLARI
Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.
Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.