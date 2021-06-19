PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Galatasaray Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında?

Futbol dünyasının en prestijli turnıvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda, Süper Lig temsilcilerimizden Galatasaray, PSV Eindhoven ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Hollanda deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılı takımın mücadelesini izlemek isteyenler PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray ön eleme turu maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;