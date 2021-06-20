2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Eleme gruplarında gösterdiği başarıyla, grup maçlarına yükselen ve A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İtalya ve Galler karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında İsviçre ile yeşil sahada bir araya geliyor. Ayyıldızlı millilerimiz için kritik önem sahip olan mücadeleyi izlemek ve milli takıma destek olmak isteyen futbolseverler İsviçre Türkiye maçı canlı yayın kanalı izleme bilgilerini öğrenmek amacıyla "İsviçre Türkiye maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
UEFA EURO 2020 A Grubu İsviçre Türkiye maçı canlı izleme linki ve karşılaşmanın ilk 11 ve tüm son dakika detayları şöyle;
Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.
İSVİÇRE TÜRKİYE CANLI İZLE
Aşağıda yer alan linke tıklayarak İsviçre Türkiye maçını canlı olarak izleyebilirsiniz...
İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ…
TÜRKİYE XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
İSVİÇRE XI: Yann Sommer - Silvan Midver, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Steven Zuber, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Haris Seferovic