Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsviçre Türkiye maçı canlı izle! UEFA EURO 2020 İsviçre Türkiye maçı canlı yayın kanalı izle - TRT 1 CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: 20.6.2021 19:14 Son Güncelleme: 20.6.2021 19:15

canlı izle! canlı yayın kanalı izle - TRT 1 CANLI YAYIN

İsviçre Türkiye maçı canlı izle! UEFA EURO 2020 İsviçre Türkiye maçı canlı yayın kanalı izle - TRT 1 CANLI YAYIN

kapsamında A Grubunda mücadele eden , bugün ile gruptaki 3. maçında karşı karşıya geliyor. ve ile oynadığı müsabakalardan mağlubiyetle ayrılan İsviçre karşısında galip gelerek ilk puanını hanesine yazdırmak istiyor. ’in öğrencilerinin İsviçre mücadelesini izlemek ve milli takıma destek olmak isteyenler canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İsviçre Türkiye maçı canlı izleme linki milli maçın ilk 11 detayları.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Eleme gruplarında gösterdiği başarıyla, grup maçlarına yükselen ve A Grubunda , ve ile mücadele eden , İtalya ve Galler karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında İsviçre ile yeşil sahada bir araya geliyor. için kritik önem sahip olan mücadeleyi izlemek ve milli takıma destek olmak isteyen futbolseverler canlı yayın kanalı izleme bilgilerini öğrenmek amacıyla "" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

İsviçre Türkiye maçı canlı izleme linki ve karşılaşmanın ilk 11 ve tüm son dakika detayları şöyle;

  • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İsviçre Türkiye maçında ilk düdük 20 Haziran 2021 Pazar günü saat 19:00'da çalacak. Azerbaycan Bakü Olimpiyat Stadı'da oynanacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.



Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.

İSVİÇRE TÜRKİYE CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linke tıklayarak İsviçre Türkiye maçını canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ…


İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

TÜRKİYE XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İSVİÇRE XI: Yann Sommer - Silvan Midver, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Steven Zuber, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Haris Seferovic

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İsviçre Türkiye maçı canlı izle! UEFA EURO 2020 İsviçre Türkiye maçı canlı yayın kanalı izle - TRT 1 CANLI YAYIN
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