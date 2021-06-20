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Giriş Tarihi: 21.6.2021 00:11

, ile anlaştı

DHA
Samsunspor, Mehmet Altıparmak ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , teknik direktör ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

2020-2021 sezonunu 70 puanla averajla üçüncü sırada bitiren ve Play-Off'larda Altınordu takımına yenilerek hayalini gerçekleştiremeyen 'da teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2021 – 2022 futbol sezonu için Teknik Direktör ile 1 yıllık prensip anlaşması sağlanmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

52 yaşındaki tecrübeli hoca son olarak Gençlerbirliği takımını çalıştırdı.

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Samsunspor, Mehmet Altıparmak ile anlaştı
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