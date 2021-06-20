Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İsviçre Türkiye milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:09 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:10

canlı yayınlanacak? EURO 2020 İsviçre Türkiye milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İsviçre Türkiye milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye İsviçre maçı için heyecan dorukta. EURO 2020 A Grubu İtalya ve Galler'e mağlup olan Milliler, gruptaki son maçına İsviçre karşısında çıkacak. Bu noktada, , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Azerbaycan'da oynanacak olan mücadelede, turnuvadaki iddiamızı sürdürmek için galibiyetten başka şansımız bulunmuyor. Peki, EURO 2020 Türkiye İsviçre milli maç hangi gün oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta? İşte, Türkiye İsviçre maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı

Haydi Türkiye! Bizim Çocuklar, EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0; ikinci maçta ise Galler'e 2-0 yenilen Milliler, gruptaki son maçında İsviçre karşısına çıkıyor. En iyi üçüncülük formülü için galibiyetten başka şans bulunmazken milli maç için geri sayım da başladı. Bu noktada, , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. A Milli Takımımız, İsviçre maçını Azerbaycan'da oynayacak.

İSVİÇRE TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye İsviçre maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü oynanacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Peki, canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? İşte detaylar...

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İsviçre arasındaki A Grubu 3. maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

Mücadeleyi, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İSVİÇRE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran Pazar günü İsviçre'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Umut Meraş katılmadı.

Galler maçında sakatlanan Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Isınmayla başlayan idman, üç grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, ve Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ilk sözler! 'Fatih Terim...'
Son dakika: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Bielsa ve Ersun Yanal isyanı
Son dakika haberi: Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı! Bacağından vuruldu
Son dakika haberler: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Son dakika: Galatasaray 38. Başkanı Burak Elmas oldu! Kıran kırana geçen seçim nefes kesti...
Babalar Günü Mesajları ve Sözleri 2021 Yayınlandı: İşte En güzel, Kısa ve Resimli Babalar Günü Mesajı ve Şiirleri
Son Dakika Magazin Haberleri: Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Ünlü oyuncu 'Hadise' sessizliğini bozdu!
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Grubu Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
O iddialardan sonra ilk kez ortaya çıktılar! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den yeni poz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İsviçre Türkiye milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA