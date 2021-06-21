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Giriş Tarihi: 21.6.2021 17:28

Başakşehir Lucas Lima'yı transfer etti!

İHA
Başakşehir Lucas Lima'yı transfer etti!

, Al-Ahli forması giyen 29 yaşındaki sol bek Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı." denildi.

, Al-Ahli forması giyen 29 yaşındaki sol bek Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
Kariyerine 'nın 'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, 'nın 'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve 'ın 'ne transfer olmuştu.

Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Başakşehir Lucas Lima'yı transfer etti!
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