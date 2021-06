"Bizim çocukların hafta sonu yok"

Gizem ve Ceren isminde ikiz kızları, Sarp adında bir oğlu olan Ataman, Selin ve Lal'in babası Denizli ile 9 aylık Vera'nın babası Kayaalp'ten öne çıkanlar şöyle:



ERGİN ATAMAN: TELKİNDE BULUNAN BİR BABA DEĞİLİM

Kendi babam ve tüm babaların ellerinden öpüyorum. Çok kolay bir baba-çocuk ilişkisi yaşamıyoruz. Profesyonel bir basketbol hayatı olunca hiçbir hafta sonu evde olunmuyor. Kamplar, maçlar, yurt dışı seyahatleri, uzun süreli hazırlık kampları... Her hafta sonu çocuklarıyla pikniğe giden, çocuklarıyla yemek yiyen bir baba modeli yok. Ama onların maddi manevi yanında olarak, önemli maçlara onları da götürerek, hem o atmosferin içinde olmalarını hem de işimdeki en heyecanlı anları onlarla paylaşmaya çalışıyorum. Çocuklarıma telkinde bulunmayı seven bir baba modelinde değilim. Onlara imkân sunup kendi isteklerini yapmalarını tercih ediyorum. Çocuklarıma her şeyin en iyisini vermek istiyorum. Keşke onlarla daha çok zaman geçirsem ama o zaman da bu işi yapamazdım. Kızlarım küçükken uzun yıllar İtalya'da çalıştım. O dönem çok ayrı kaldık. Bir pişmanlık olabilir ama ailevi nedenlerimiz bunu gerektiriyordu. Kızlarım ve oğlumla çok güzel bir ilişkimiz var. Onların seçim yapabilecekleri, bireyselliklerini geliştirecek ortam oluşturmayı seven bir babayım.