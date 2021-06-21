"Bizim çocukların hafta sonu yok"

Anadolu Efes'le EuroLeague ve lig şampiyonu olan Ergin Ataman, F.Bahçe ve G.Saray'la yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra uzun yıllar formasını giydiği Altay'ı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli ile geçtiğimiz günlerde 10. Avrupa Şampiyonluğu'na imza atarak kırılması zor bir rekora imza atan güreşçi Rıza Kayaalp, FotoMaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sorularını yanıtladı.
Gizem ve Ceren isminde ikiz kızları, Sarp adında bir oğlu olan Ataman, Selin ve Lal'in babası Denizli ile 9 aylık Vera'nın babası Kayaalp'ten öne çıkanlar şöyle:
ERGİN ATAMAN: TELKİNDE BULUNAN BİR BABA DEĞİLİM
Kendi babam ve tüm babaların ellerinden öpüyorum. Çok kolay bir baba-çocuk ilişkisi yaşamıyoruz. Profesyonel bir basketbol hayatı olunca hiçbir hafta sonu evde olunmuyor. Kamplar, maçlar, yurt dışı seyahatleri, uzun süreli hazırlık kampları... Her hafta sonu çocuklarıyla pikniğe giden, çocuklarıyla yemek yiyen bir baba modeli yok. Ama onların maddi manevi yanında olarak, önemli maçlara onları da götürerek, hem o atmosferin içinde olmalarını hem de işimdeki en heyecanlı anları onlarla paylaşmaya çalışıyorum. Çocuklarıma telkinde bulunmayı seven bir baba modelinde değilim. Onlara imkân sunup kendi isteklerini yapmalarını tercih ediyorum. Çocuklarıma her şeyin en iyisini vermek istiyorum. Keşke onlarla daha çok zaman geçirsem ama o zaman da bu işi yapamazdım. Kızlarım küçükken uzun yıllar İtalya'da çalıştım. O dönem çok ayrı kaldık. Bir pişmanlık olabilir ama ailevi nedenlerimiz bunu gerektiriyordu. Kızlarım ve oğlumla çok güzel bir ilişkimiz var. Onların seçim yapabilecekleri, bireyselliklerini geliştirecek ortam oluşturmayı seven bir babayım.
MUSTAFA DENİZLİ: ONLARI SEVDİM VE HEP GÜVENDİM
Çocuklarımın büyümesini yaşayamadım. Kızlarımın doğumunu bile göremedim. Öyle bir mesleğin içindeyiz ki bir hafta varsın bir hafta yoksun. Baba-kız ilişkisini doyasıya yaşayamadım. Zaman olarak kaybettiklerini ortadan kaldırmak için yoğun programlar yapıyorsun. Zaman kısa da olsa öğreteceklerin önemli. Sevgiyi ve duyguları paylaşmak, onun konuşmaya başlamasını görmek farklı bir dünya yaratıyor insanda. İçimizde bazı uhdeler kaldı. Ama onlar da büyüdükçe daha iyi anlıyor. Tatilde dahi onlarla olamıyorsun.
Tatilimiz yok desek yeridir. Kendimize zaman ayıramıyoruz. En fazla 15 gün. Onda da aklında 40 tilkiyle yaşayıp plan yapmaya çalışıyorsun. Ben böyle çocuklara sahip olduğum için mutluyum ama zaman zaman onlar durumumu dile getiriyor. Futbolcuyken korner atışlarındaki başarım bile çocuklarımdan çaldığım zamanın sonucuydu. Kızımla geçireceğim zamanı oraya harcadığım için o kornerler gol oldu. İyi ki harcamışım. İyi bir baba olmaya çalıştım. Çocuklarıma verebileceğim en iyi eğitimleri verdim. Onları sevdim ve onlara güvendim. Babalar yaşları kaç olursa olsun çocuklarının bir fikri olduğunu unutmasınlar. Onlara bu şansı versinler, o zaman işleri daha kolay olur.
RIZA KAYAALP: KEŞKE DAHA ÖNCE ÇOCUĞUM OLSAYMIŞ
Çocuğum 9 aylık ama 6 ay ayrı kaldım. Yarın da (bugün) olimpiyat kampı için ayrılacağım. Biz onunla daha çok vakit geçirebilmek için olimpiyattan sonra doğmasını istemiştik ama olimpiyatlar ertelenince erken dünyaya gelmiş oldu. Güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonu olduğumda, eşim bir aydır ayrı kaldığımız kızımın televizyonda beni izleyip sevinmesini sosyal medyada paylaşmıştı. Bu beni çok duygulandırdı. Daha yaptıklarımın farkında değil ama ileride anlar diye düşünüyorum. Önümde bir olimpiyat şampiyonası var. Evde 3-4 gün kalıp, kampa gidiyoruz. Son iki kamp kaldı. Hem olimpiyat yoğunluğu hem de çocuğun küçüklüğü yorucu oldu.
Baba olmak güzel bir duygu. Belki daha önceden evlenip erken çocuk sahibi olsam güzel olurmuş diyorum. Ama 10 yıldan bu yana tatil bile yapamadım. Sürekli şampiyonalar ve kamplar vardı. Kamptan her geldiğimde farklı şeyler oluyor. Emekliyor, ayağa kalkıyor. Bunları hep kaçırıyorum. Sonuçta ülkemizi temsil etme sorumluluğumuz var. Zamanında evlerinde çocuklarını bırakıp ülkeyi savunmaya giden Mehmetçiği düşününce bizim yaptığımız bir şey değil. VERA bana uğurlu geldi 10. Avrupa şampiyonluğumu yaşadım. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir. Yine onun sevincini görmek isterim. 6 aylıkken ekranda o sevinci yapması beni şaşırttı.
Eşim Zeynep'e 'Beni görünce mi yaptı herkese mi yaptı' diye sordum, beni görünce yapmış. Çok sevindim. BIZ köyde büyüdük. Çok imkânımız yoktu. Benim güreş imkânlarımı devletimiz karşıladı. O yüzden devlete vefa borcum var. Çocuğum ne isterse ben ona imkân sunacağım. Ülkemi gururlandıran bir iş yapmasını çok isterim. Sporcu olmak isterse de arkasında dururum. Vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirmek en büyük hayalim.