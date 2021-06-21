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Giriş Tarihi: 21.6.2021 17:08

Demir Grup Sivasspor, 'ı kadrosuna kattı

DHA
Demir Grup Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki sporcu, başkan vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen 'ı kadrosuna kattı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki sporcu, başkan vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya gelen Sefa Yılmaz, futbola Tennis Borussia Berlin alt yapısında başladı. Ardından Wolfsburg'un alt yapı kategorilerinde forma giyen Sefa Yılmaz, 2011 yılında Kayserispor ile Türkiye macerasına başladı. Türkiye'de Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu formasını da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 gol attı ve 50 kez de asist yaptı.

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Demir Grup Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı
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