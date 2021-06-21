Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020 B Grubu'nda düğüm çözülüyor! Rusya-Danimarka (CANLI)
Giriş Tarihi: 21.6.2021 21:58 Son Güncelleme: 21.6.2021 22:05

B Grubu'nda düğüm çözülüyor! - (CANLI)

EURO 2020 B Grubu'nda düğüm çözülüyor! Rusya-Danimarka CANLI

Üçüncü grup maçlarının oynandığı 2020 Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda puanı bulunmayan , 3 puanı bulunan ile karşılaşıyor. Hem Rusya'nın hem de Danimarka'nın B Grubu'nu 2'inci bitirme şansı bulunuyor. Gruptan çıkmak isteyen iki takımın karşılaşması bu akşam saat 22.00'de başladı.

'de futbol şöleni devam ediyor. Üçüncü grup maçlarının oynandığı turnuvada B Grubu'nun düğümü bu akşam çözülüyor. , , ve 'nın bulunduğu grupta 3 puanı bulunan Rusya, 0 puanlı Danimarka ile karşı karşıya geliyor.

İkincilik için yarışan Rusya ve Danimarka maçı, saat 22.00'de 'nda başladı.

CANLI | RUSYA 0-0 DANİMARKA

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

RUSYA: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

DANİMARKA Schmeichel, Wass, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Pazar günü kısıtlaması ve diğer yasaklar kalkacak mı?
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde eleme adayı belli oldu!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Kararlarını açıklıyor! Pazar yasağı kalkıyor mu, işte detaylar!
Son Dakika Haberi: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı
Son dakika: EURO 2020'ye erken veda eden A Milli Takım'da İsviçre maçı öncesi şok kavga!
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Diego Costa ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...
Son dakika: EURO 2020 skandalı sonrası olay sözler! "Şenol Güneş göreve devam ederse..."
Buralarda konut yatırımı yapanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: İstanbul'u bile geçtiler
Son dakika haberi: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Son dakika | İzmir'de panik: Çeşmelerden zehir mi aktı?
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2020 B Grubu'nda düğüm çözülüyor! Rusya-Danimarka (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA