EURO 2020 B Grubu'nda düğüm çözülüyor! Rusya-Danimarka (CANLI)

EURO 2020'de futbol şöleni devam ediyor. Üçüncü grup maçlarının oynandığı turnuvada B Grubu'nun düğümü bu akşam çözülüyor. Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya'nın bulunduğu grupta 3 puanı bulunan Rusya, 0 puanlı Danimarka ile karşı karşıya geliyor.
İkincilik için yarışan Rusya ve Danimarka maçı, saat 22.00'de Parken Stadı'nda başladı.
CANLI | RUSYA 0-0 DANİMARKA
İLK 11'LER
RUSYA: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.
DANİMARKA Schmeichel, Wass, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite