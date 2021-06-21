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Giriş Tarihi: 21.6.2021 21:17

Sözleşmesi sona eren , Florya'da çalışmalara başladı

DHA
Sözleşmesi sona eren Arda Turan, Florya'da çalışmalara başladı

'ın başkanlığının ardından 'nde sabah antrenmanı, tarafından gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren ise akşam antrenmanında takımdan ayrı olarak çalıştı.

'nde sabah antrenmanı, yönetiminde gerçekleştirildi. Terim'in yeniden takımının başında olduğu sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün 2'nci antrenmanı ise akşam saatlerinde yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 gruplar halinde çift kale oyun oynandı.

Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan oyunculardan Okan Kocuk ve Christian Luyindama, sabah sağlık kontrolünden geçti. ise akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Milli takım kampından bu akşamüstü dönen , akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Sözleşmesi sona eren Arda Turan, Florya'da çalışmalara başladı
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