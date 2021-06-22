Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Kongre üye sayısı açıklandı
Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:53

'de seçim yaklaşıyor! Kongre üye sayısı açıklandı

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Kongre üye sayısı açıklandı

'de başkanlık seçimi 25-26 tarihlerinde yapılacak. Seçimle ilgili Fenerbahçe'de kongre ve oy kullanacak üye sayısı ile ilgili bir açıklama yapıldı.

'nin açıklaması: Kulübümüzün 25-26 Haziran 2021 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma hakkı olan kongre üye sayımız 28 bin 902, temsilci üye delege sayımız ise 107 olarak belirlenmiştir. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9'dur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 21 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde şok isim potada
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı! Sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm yasaklar kalktı mı?
Son dakika haberi: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçlarını duyurdu
Son dakika | Kısıtlamalar geri gelir mi? Başkan Erdoğan'ın açıklamasında önemli detay
Futbol dünyasının hayali gerçekleşecek mi? Son Dakika Haberi:Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için Barcelona iddiası...
Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi: Cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum! - Son Dakika Haberler
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 21 Haziran 2021 Kabine kararları sonrası Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hangi yasaklar kalktı?
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Yeni İçişleri Bakanlığı genelge ile kalkan yasaklar nedir?
Google sürekli olarak duruyor ve durduruldu hatası çözümü! Android telefonlar çöktü mü, uygulamalar neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?
Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Kongre üye sayısı açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA