Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Kongre üye sayısı açıklandı
ABONE OL
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 25-26 tarihlerinde yapılacak. Seçimle ilgili Fenerbahçe'de kongre ve oy kullanacak üye sayısı ile ilgili bir açıklama yapıldı.
Fenerbahçe'nin açıklaması: Kulübümüzün 25-26 Haziran 2021 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma hakkı olan kongre üye sayımız 28 bin 902, temsilci üye delege sayımız ise 107 olarak belirlenmiştir. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9'dur.