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Giriş Tarihi: 23.6.2021 01:56 Son Güncelleme: 23.6.2021 01:56

Portekiz maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 ne zaman, saat kaçta?

Portekiz Fransa maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Portekiz Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA EURO 2020 grup mücadeleleri Portekiz maçıyla tüm hızıyla sürüyor. F grubunda mücadele eden her iki takımın da grupta tek galibiyeti bulunurken Fransa grubun liderlik koltuğunda oturuyor. Keyifli geçmesi beklenen müsabakayı izlemek isteyenler hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Portekiz Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

3. maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla grubun zirvesinde yer alan , 3. sırada yer alan Portekiz ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

PORTEKİZ FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Fransa mücadelesi canlı yayın kanalı ve saat detayları ile diğer tüm bilgiler şöyle;



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu karşılaşması 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. 'da oynanacak mücadele ekranlarından yayınlanacak.


EURO 2020 F GRUBU PUAN DURUMU

F Grubunda oynanan son karşılaşmaların ardından puan durumu sıralamaları şöyle şekillendi;


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Portekiz Fransa maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Portekiz Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?
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