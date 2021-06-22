Portekiz Fransa maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Portekiz Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu 3. maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. 4 puanla grubun zirvesinde yer alan Fransa milli takımı, 3. sırada yer alan Portekiz ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise Portekiz Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.
EURO 2020 F Grubu Portekiz Fransa mücadelesi canlı yayın kanalı ve saat detayları ile diğer tüm bilgiler şöyle;
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu Portekiz - Fransa karşılaşması 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
F Grubunda oynanan son karşılaşmaların ardından puan durumu sıralamaları şöyle şekillendi;