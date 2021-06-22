Portekiz Fransa maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Portekiz Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu 3. maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. 4 puanla grubun zirvesinde yer alan Fransa milli takımı, 3. sırada yer alan Portekiz ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise Portekiz Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

PORTEKİZ FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 F Grubu Portekiz Fransa mücadelesi canlı yayın kanalı ve saat detayları ile diğer tüm bilgiler şöyle;