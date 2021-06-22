Son dakika: Deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay entübe edildi! Doktoru açıkladı...

Mustafa Reşit Akçay'ın 2.5 ay önce corona virüs geçirdiğini ve akciğerlerinde kalıcı hasarın oluştuğunu belirten Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Akçay'ın son durumunu değerlendirdi.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY ENTÜBE EDİLDİ!
'2.5 ay önce hastamız covid geçirmişti, akciğerinde kalıcı hasarlar oluşmuştu. İlaç tedavisi ve oksijen tedavisi alıyordu. Yoğun bakımda tedavi devam ederken dün akşam solunum sıkıntısı arttı. Entübe edildi.
Tedavi süreci devam ediyor. Bu ciddi bir durum, akciğerinde kalıcı hasar oluşan bir hastadan bahsediyoruz.'