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Giriş Tarihi: 22.6.2021 13:28 Son Güncelleme: 22.6.2021 13:32

: Deneyimli teknik adam edildi! Doktoru açıkladı...

Son dakika: Deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay entübe edildi! Doktoru açıkladı...

... Daha önce Trabzonspor, Ankaragücü, Konyaspor gibi takımları çalıştıran edildi. Tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay, 'da tedavi altındaydı. Akçay, entübe edildi. Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Akçay'ın son durumunu değerlendirdi.

'ın 2.5 ay önce corona virüs geçirdiğini ve akciğerlerinde kalıcı hasarın oluştuğunu belirten Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Akçay'ın son durumunu değerlendirdi.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY ENTÜBE EDİLDİ!

'2.5 ay önce hastamız covid geçirmişti, akciğerinde kalıcı hasarlar oluşmuştu. İlaç tedavisi ve oksijen tedavisi alıyordu. Yoğun bakımda tedavi devam ederken dün akşam solunum sıkıntısı arttı. edildi.

Tedavi süreci devam ediyor. Bu ciddi bir durum, akciğerinde kalıcı hasar oluşan bir hastadan bahsediyoruz.'

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Son dakika: Deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay entübe edildi! Doktoru açıkladı...
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