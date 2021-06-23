Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emrah Başsan BB Erzurumspor’a veda etti!
Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:36

BB Erzurumspor’a veda etti!

İHA
Emrah Başsan BB Erzurumspor’a veda etti!

BB Erzurumspor’un başarılı futbolcusu takımdan ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'e veda eden ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Dadaşlar'a veda etti. Sözleşmesinde bulunan 'takım küme düşerse sözleşme fesih olur' maddesini kullanarak takımdan ayrılan Başsan ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Başsan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"3 yılımı geçirdiğim dadaşlar diyarında çok güzel anılar, çok güzel insanlar ve bir o kadar da zorluklar yaşasam da en güzel şekilde saha içi ve saha dışı formayı en içten ve samimi şekilde temsil ettim. Üzüldük, ağladık, sevindik ve kavga ettik, hepsi bir yana ama gönül isterdi ki daha uzun yıllar birlikte olalım, maalesef olmadı. Hepinizi özleyeceğim, hepinizin küçük ve büyük yeri bende ayrı kalacaktır. Hepinize hakkımı helal ediyorum. Dadaşlar diyarına sevgiler ve saygılar. Dadaş Emrah size hakkını helal etmiştir. Allaha emanet olun."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor kim elendi? 22 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın açıklaması şok etti
Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı
İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberi: Artık aktif bir fay hattı var
Uzmanlar açıkladı! YKS’de bu teknikler kazandırıyor
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra müjdeler üst üste geldi! Salih Uçan ve Kenan Karaman...
Son dakika haberi: Halkbank'tan milyonlara faiz kolaylığı! Tarih belli oldu
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! "Sorumluysan istifa et, o futbolcuyu sattın!"
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e çok sert eleştiri! 'Ayda 3 milyon küsur maaş alıyor adam...'
BİM aktüel ürünler tam listesi! BİM’de bu hafta neler var? BİM 22-25 Haziran 2021 aktüel ürünler tam listesi yayında!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Ünlüler 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' mesajı verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Emrah Başsan BB Erzurumspor’a veda etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA