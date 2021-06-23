Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Romelu Lukaku'dan Türkiye mesajı! "Türkiye'yi seviyorum bir gün geleceğim"
Giriş Tarihi: 23.6.2021 19:30 Son Güncelleme: 23.6.2021 20:08

Son dakika: Romelu Lukaku'dan Türkiye mesajı! "Türkiye'yi seviyorum bir gün geleceğim"

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Romelu Lukaku'dan Türkiye mesajı! Türkiye'yi seviyorum bir gün geleceğim

Son dakika haberi... EURO 2020'de Belçika'nın en büyük kozu ve gol umudu olan Romelu Lukaku, soyal medya hesabından fanlarından gelen mesajlara cevap verdi. Babasının Türkiye'de oynadığını hatırlatılan Lukaku, bir gün Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Son dakika haberi... EURO 2020'de Rusya, Danimarka ve Finlandiya'nın bulunduğu B Grubu'ndan 3'te 3 yaparak lider çıkan Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku, Türkiye'ye geleceğinin mesajını verdi. Lukaku, sosyal medya hesabından fanlarından gelen mesajlara cevap verdi.

28 yaşındaki yıldız golcü, EURO 2020'de Belçika formasıyla grup aşamasında 3 gol atarak gol kralları arasında yer alıyor.

Lukaku, Belçika Milli Takımı formasıyla toplamda ise 96 maçta 63 gol atarak bu alanda açık ara zirvede bulunuyor.

Türk bir fanının Twitter'dan Lukaku'ya "Baban, Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Biz Türkler olarak, seni çok seviyoruz." sorusu soruldu.

Romelu Lukaku ise "Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'deki günlerimizi çok hatırlamasam da, bir gün ülkeyi mutlaka ziyaret edeceğim." şeklinde cevap verdi.

Romelu Lukau'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 yılları arasında Süper Lig'de Gewnçlerbirliği foması giydi. Roger Lukaku da tıpkı oğlu gibi bir forvet oyuncusuydu.

İşte Lukaku'nun Twitter'dan fanlarıyla yaptığı soru-cevap konuyşmasından öne çıkanlar;

Soru: Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu kim? Lukaku: Bence dünyanın en iyi orta saha oyuncusu, Kevin De Bruyne. Bunu tartışmamamız gerek.

Soru: Manchester'ın mavi formasıyla oynamayı hayal ediyor musun? Lukaku: Inter'de mutluyum.

Soru: Şimdiye kadar ki en zorlandığın defans oyuncusu kimdi? Lukaku: Kompany beni iyi tanıyor. (Gülücük emojisi)

Soru: NBA Finallerini kim kazanır? Lukaku: Milwaukee Bucks

Soru: NBA'de favori oyunvun kim? Lukaku: Kobe Bryant

Soru: Belçika teknik ekibinde yer alan Thierry Henry, takımın oyununa ne kadar yardımcı oluyor? Lukaku: Ben çok faydalanıyorum ama tüm takım çok faydalanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın açıklaması şok etti
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Son dakika: Sergen Yalçın niçin masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! "Sorumluysan istifa et, o futbolcuyu sattın!"
Prof. Dr. Ersoy'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
Uzmanlar açıkladı! Üniversite sınavı YKS’de bu teknikler kazandırıyor
Son dakika haberi: Halkbank'tan milyonlara faiz kolaylığı! Tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı ve ne zaman yayımlanacak? Kabine kararları ile Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi bekleniyor
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra müjdeler üst üste geldi! Salih Uçan ve Kenan Karaman...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Romelu Lukaku'dan Türkiye mesajı! "Türkiye'yi seviyorum bir gün geleceğim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA