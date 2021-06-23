Son dakika: Romelu Lukaku'dan Türkiye mesajı! "Türkiye'yi seviyorum bir gün geleceğim"

Son dakika haberi... EURO 2020'de Rusya, Danimarka ve Finlandiya'nın bulunduğu B Grubu'ndan 3'te 3 yaparak lider çıkan Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku, Türkiye'ye geleceğinin mesajını verdi. Lukaku, sosyal medya hesabından fanlarından gelen mesajlara cevap verdi.
28 yaşındaki yıldız golcü, EURO 2020'de Belçika formasıyla grup aşamasında 3 gol atarak gol kralları arasında yer alıyor.
Lukaku, Belçika Milli Takımı formasıyla toplamda ise 96 maçta 63 gol atarak bu alanda açık ara zirvede bulunuyor.
Türk bir fanının Twitter'dan Lukaku'ya "Baban, Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Biz Türkler olarak, seni çok seviyoruz." sorusu soruldu.
Romelu Lukaku ise "Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'deki günlerimizi çok hatırlamasam da, bir gün ülkeyi mutlaka ziyaret edeceğim." şeklinde cevap verdi.
Romelu Lukau'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 yılları arasında Süper Lig'de Gewnçlerbirliği foması giydi. Roger Lukaku da tıpkı oğlu gibi bir forvet oyuncusuydu.
İşte Lukaku'nun Twitter'dan fanlarıyla yaptığı soru-cevap konuyşmasından öne çıkanlar;
Soru: Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu kim? Lukaku: Bence dünyanın en iyi orta saha oyuncusu, Kevin De Bruyne. Bunu tartışmamamız gerek.
Soru: Manchester'ın mavi formasıyla oynamayı hayal ediyor musun? Lukaku: Inter'de mutluyum.
Soru: Şimdiye kadar ki en zorlandığın defans oyuncusu kimdi? Lukaku: Kompany beni iyi tanıyor. (Gülücük emojisi)
Soru: NBA Finallerini kim kazanır? Lukaku: Milwaukee Bucks
Soru: NBA'de favori oyunvun kim? Lukaku: Kobe Bryant
Soru: Belçika teknik ekibinde yer alan Thierry Henry, takımın oyununa ne kadar yardımcı oluyor? Lukaku: Ben çok faydalanıyorum ama tüm takım çok faydalanıyor.