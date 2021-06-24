Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...
Giriş Tarihi: 24.6.2021 14:46 Son Güncelleme: 24.6.2021 14:51

Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

AA
Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Atakaş Hatayspor'un yeni stadyumu yarın açılacak. 25 bin kapasiteli yeni stadyumun açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrrem Kasapoğlu da katılacak.

Hatayspor yeni stadyumuna yarın kavuşuyor! Akdeniz ekibi gelecek sezon maçlarını yeni stadında oynacak. Anadolu Ajansı'na konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu statların kalite ve modern görüntüsüyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi olduğuna dikkat çekti.

Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteli yeni stat yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun katılacağı törenle hizmete girecek.

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stat yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın yeni stadında mutlu sona gelindi.

Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteli stat yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun katılacağı törenle hizmete girecek.

Yeni stada ilişkin bilgi veren Bakan Kasapoğlu, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

Kasapoğlu, geçen sezon Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Atakaş Hatayspor'un, yeni stadın motivasyonuyla yeni sezonda bu başarısını daha yukarılara taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca stadın yapımını üstlenen Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

Son 19 yılda tesisleşme konusunda adeta bir devrime imza attıklarını ve bu tesisler arasında statların da bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış statları yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda stadyumlar inşa ettik." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu statların kalite ve modern görüntüsüyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

'Statlarımıza baktığımızda hem yenilik hem de inşaat kalitesi açısından çok çok ilerideyiz. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 19 yıldan beri yükseliyor. Gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola gönül vermiş birisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleşme konusunda devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla bu noktaya ulaştık. Spor salonları, havuzlar, mahalle sahaları…'

Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

'Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet eden devrim niteliğinde bir spor tesisleşmemiz söz konusu. Tesisleşme konusunda Cumhuriyet tarihinin zirve noktasındayız. Sporcularımızın son dönemde artan başarıları ortada. İnanıyoruz ki; bundan sonraki süreçte de her branşta sporcularımızla, takımlarımızla zirveye oynamaya devam edeceğiz.'

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Survivor'da yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Haziran 2021 Survivor yarı final oyununu kim kazandı?
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert sözler! 'İrfan Can transferinde yalan söylediniz evrakları yayınlarım...'
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir?
Son dakika | Çift emekli maaşı için önemli karar: Kimler çift emekli maaşı alabilir?
Yerli aşı Türkovac'ta gurur veren gelişme: Güven tam gelecek aydınlık
Prof. Dr. Ersoy'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye eski Beşiktaşlı teknik adam! Transferde bomba iddia...
Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA