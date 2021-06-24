Hatayspor'un yeni stadyumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! 25 bin kişi...

'Statlarımıza baktığımızda hem yenilik hem de inşaat kalitesi açısından çok çok ilerideyiz. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 19 yıldan beri yükseliyor. Gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola gönül vermiş birisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleşme konusunda devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla bu noktaya ulaştık. Spor salonları, havuzlar, mahalle sahaları…'