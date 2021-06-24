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Giriş Tarihi: 24.6.2021 08:56

Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile Ukrayna'nın yolunu tuttu

Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile Ukrayna'nın yolunu tuttu

Beşiktaş ile anlaşan Sergen Yalçın tatil için Ukrayna'ya gitti. Uzun süredir Beşiktaş ile görüşmeler yapan Sergen Yalçın, bir önceki gün Ahmet Nur Çebi ile görüştü ve sözleşmesini uzattı. Sergen Yalçın, sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile Ukrayna'ya tatile gitti.

Sergen Yalçın tatil için rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Deneyimli teknik adam kız arkadaşı Lisaveti Karibskaya ile tatil için Ukrayna'ya gitti. Bu tatili Ukraynalı modelin çok istediği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş ile anlaşan Sergen Yalçın, tatil rotasını Avrupa'ya çevirdi. Deneyimli teknik adam, kız arkadaşı Lisaveti Karibskaya ile birlikte Ukrayna'ya tatile gitti. Bu tatili Ukraynalı model Karibskakaya'nın çok istediği ifade edildi.

Sergen Yalçın, İstanbul'a dönüşte yeni sezonla ilgili çalışmalarına hız verecek.

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Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile Ukrayna'nın yolunu tuttu
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