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Giriş Tarihi: 25.6.2021 15:45 Son Güncelleme: 25.6.2021 15:58

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi Anıtkabir'de!

DHA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi Anıtkabir'de!

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Elmas, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen Bey'den bugüne birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.”

Başkan Burak Elmas'a ziyarette yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) yöneticileri eşlik etti. Elmas başkanlığındaki sarı-kırmızılı heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Burak Elmas, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti | Video

"Aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım Nutkunu beraber edindim ATA'm... Galatasaray Spor Kulübü 38'inci Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız. Sizin, yüz yıl önce vatan sahtında sağladığınız 'birliktelik ülküsü' ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen Bey'den bugüne birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz.
Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum."

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi Anıtkabir'de!
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