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Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:54 Son Güncelleme: 25.6.2021 16:00

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması! 'UEFA'dan borçsuzluk kağıdı için...'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması! 'UEFA'dan borçsuzluk kağıdı için...'

Mustafa Cengiz'den sonra Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transferlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Burak Elmas, 'Fatih Hocamız ile önümüzdeki senelerin planlamalarını yapıyoruz.' derken mali tabloda olumsuz bir durum olduğunu vurguladı. İşte Galatasaray'ın ilgilendiği o oyuncuların listesi. Sarı kırmızılılardan son dakika haberleri geliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, yönetimiyle ilgili bugün Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Burak Elmas, Ankara'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Burak Elmas, ortada ciddi bir rakamın olduğunu ifade etti.

'PLANLAMALARI HOCAMIZLA BİRLİKTE YAPIYORUZ'

'Önümüzdeki senenin planlamalarını hocamızla birlikte yapıyoruz. Birçok opsiyonu değerlendireceğiz. Karşılaştığımız önemli sorunlar var, onları çözmeye çalışıyoruz. UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alabilmek için ciddi bir rakam var.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer sözleri! 'Mali tablodaki durum..." | Video

'MALİ TABLODAKİ DURUM...'

Mali tabloyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Şikayet edip insanları kırmak yerine sorunları çözmenin daha uygun olduğunu düşünüyoruz.'

ARDA TURAN VE EMRE AKBABA UZATIYOR!

Galatasaray'da Arda Turan ile Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatılıyor. Takım kaptanları arasında yer alan Arda Turan halihazırda idmanlara katılıyor. Emre Akbaba ile Arda Turan'ın sözleşme sorununun Pazartesi günü çözülmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER HEDEFLERİNDE ONLAR VAR!

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, transfer listesinde ilk sırada. Aynı şekilde Benfica'da forma giyen Florentino Luis de Fatih Terim'in istediği isimle arasında yer alıyor.

HENRY ONYEKURU İÇİN ANLAŞMA ZEMİNİ ARANIYOR

Fatih Terim, Onyekuru'nun takıma kazandırılmasını talep ediyor. Onyekuru için 2 milyon € bonservis bedeli teklif edilecek.

FATİH TERİM, GENÇ YILDIZI İSTİYOR!

Hem Keçiörengücü hem de Ümit milli takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a yakın. Fatih Terim, genç yıldızın takıma kazandırılmasını istedi. Genç oyuncu da Galatasaray'a gelmek istiyor.

Galatasaray, Hollandalı Steven Berghuis'i listeye aldı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Feyenoord ile 41 maçta 21 gol atıp 16 da asist yaptı.

Hollandalı oyuncunun menajeri Galatasaray'ın teklifini doğrularken oyuncunun tercihinin farklı olduğunu belirtti.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması! 'UEFA'dan borçsuzluk kağıdı için...'
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