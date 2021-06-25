ELAYİS TAVŞAN KİMDİR?

Nisan 2001'de Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı.

FUTBOLA Sparta Rotterdam alt yapısında başlayan genç futbolcu, geçen sezon NEC Nijmegen'e transfer oldu. Tavşan, 10 kez Hollanda U16, 10 kez Hollanda U17 ve 6 kez de Hollanda U18 Milli takım formalarını giymiştir. Halen de Hollanda U19 Milli takım kadrosunda yer almaktadır. Elayis'in Türkiye adına oynaması için de TFF tarafından çalışma yürütülüyor.