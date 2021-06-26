Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran

Kıran, Rizeli olarak Çaykur Rizespor'a hizmet borcu olduğuna işaret ederek, "Rahmetli babam, hemşehriniz Turgut Kıran, bize Rize sevgisini miras bıraktı. O tam bir Rize sevdalısı olmanın yanı sıra, iyi bir Rizesporluydu. 'Eğer bir işe dört elle sarılmayacaksanız, o işe bulaşmayın. Ya bir işi tam yapın ya da o işe hiç girmeyin.' öğüdünü de bize veren oydu." ifadelerini kullandı.

Kimseyi mazeretlerle boğma gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Kıran, şu görüşlerini aktardı:

"Bizim tek görevimiz vardır, o da gemiyi sağlam ve sağlıklı şekilde limana getirmektir. Nitekim ben de denizcilikteki bu düsturumuzu kulübümüze taşımaya çalışacağım. Bahane üretmeden, sorunun parçası değil, çözüm anahtarı olacağız. Çözüm üretebilecek güçlü bir kadroyla, başarılı yıllar için geliyoruz. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor'u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı ileriye taşıyacağız."

Kıran, Çaykur Rizespor camiasını hem saha içinde hem de saha dışında en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirerek, "Rizespor'da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bir araya gelmek, birlikteliğin başlangıcıdır. Rizespor efsanesini yarınlara taşıyabilmek, büyük başarılara imza atabilmek ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza yürüyebilmek gerekir." açıklamasında bulundu.