Fransa İsviçre maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Fransa İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarında başarılı olarak son 16 turuna çıkan ülkelerin milli takımları adlarını çeyrek finale yazdırabilmek için kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Son 16 turu maçları kapsamında Fransa ile İsviçre, yeşil sahada bir araya gelecek. Keyifli geçmesi beklenen müsabakayı izlemek isteyenler Fransa İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

FRANSA İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA EURO 2020 son 16 turu Fransa İsviçre maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri ile maça ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;