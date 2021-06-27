Akhisarspor'da Alim Aykut'un ailesi ifade verdi

Akhisarspor kongre üyelerinin konuyla ilgili açtığı davada gurbetçi futbolcu Alim Aykut'un ailesi, Avukat Sezer Baylan eşliğinde kendilerinden 30 bin Euro alındığı iddiaları hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyasında savcılığa gelerek 2 saat ifade verdi. Esgi Ailesi'nin ellerindeki bilgi ve belgeleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi. Aile ve avukatları Sezer Baylan, savcılık ifadeleri sonrası adliye çıkışında açıklama yaparak, Türk savcılarına ve adaletine güvendiklerini, bunun temiz futbol adına Türkiye'de bir milat olacağını, mağduriyetlerinin giderilmesi adına sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

DOĞUKAN ANTALYA'YA İMZAYI ATTI

Bu arada, Akhisarspor'la sözleşmesi bittikten sonra geçen ay Antalyaspor'la anlaşan stoper Doğukan Nelik, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısında yetiştiği kulüpte 2018 yılından beri forma giyip geçen sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan 20 yaşındaki stoper, 8 yıl bünyesinde yer aldığı Akhisarspor'a yetiştiricilik bedeli kazandıracak.