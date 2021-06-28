Belçika’ya elenen Portekiz’de Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

RONALDO İLK KEZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Belçika'ya elendikten sonra sahada kaptanlık pazu bandını yere atan Ronaldo'ya taraftarlardan tepki gelmişti. Belçika maçı öncesi takımına çok güvendiğini söyleyen Cristiano Ronaldo, Belçik maçı sonraı sessizliği bozdu ve ilk kez açıkmalalarda bulundu.
"BİZ ONLAR İÇİN SAVAŞTIK..."
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ronaldo, "İstediğimiz sonucu alamadık ve ne yazık ki çok erken elendik. Buraya son Avrupa Şampiyonu olarak geldik. Maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Taraftarlarımız da bizi başından sonuna kadar hep destekledi. Biz onlar için savaştık ve onlar için kazanmak istedik ama olmadı yapamadık. Onlara çok teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.
2022 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI ?
Maç sonunda çok üzgün olduğu görüşen Ronaldo, özellikle Lukaku tarafından özellikle teselli edildi. Ronaldo, "Biz hala çok güçlüyüz. Çoğu takımı yenecek güçteyiz. 2022 Dünya Kupası'na daha iyi ve daha güçlü geleceğiz. FORCE PORTUGAL!" sözleriyle 2022 Dünya Kupası için mesajını verdi.
Cristiano Ronaldo, muhtemelen Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası turnuvası onun son Dünya Kupası turnuvası olacağını daha önce ifade etmişti.
BELÇİKA MAÇI SONRASI RONALDO'YA TEPKİ YAĞDI!
Belçika maçının ardından Cristiano Ronaldo, kaleci Courtois'a gidip, "Çok şanslısınız! Bugün top kaleye girmek istemedi. İyi şanslar adamım" ifadelerini kullanarak takıldı. Maçın bitiş düdüğü sonra kaptanlık pazu bandını yere atan Ronaldo'ya bu hareketi sonrası taraftar tepki gösterdi.
"JOAO FELİX BİR SAHTEKAR"
Eski Manchester United efsanesi Roy Keane, Belçika-Portekiz maçının ardından katıldığı bir programda, Portekiz'in 21 yaşındaki genç oyuncusu Joao Felix için sert ifadeler kullandı.
Roy Keane, "Joao Felix geldiğinden beri yaptı? Adam bir sahtekar. 100 milyon Sterlin'in değeri bu mu? Ben Ronaldo olsaydım soyunma odasında onu kovalardım." diye konuştu.