Belçika’ya elenen Portekiz’de Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

"BİZ ONLAR İÇİN SAVAŞTIK..."

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ronaldo, "İstediğimiz sonucu alamadık ve ne yazık ki çok erken elendik. Buraya son Avrupa Şampiyonu olarak geldik. Maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Taraftarlarımız da bizi başından sonuna kadar hep destekledi. Biz onlar için savaştık ve onlar için kazanmak istedik ama olmadı yapamadık. Onlara çok teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.