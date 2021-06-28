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Giriş Tarihi: 28.6.2021 23:00 Son Güncelleme: 28.6.2021 23:17

Belçika’ya elenen Portekiz’de Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Belçika’ya elenen Portekiz’de Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

Dün son 16 turu maçında karşı karşıya gelen Belçike ile Portekiz çeyrek final için mücadele etti. Zorlu maçı tek golle kazanan Thorgan Hazard’ın müthiş golüyle Belçika oldu. Turnuvanı 5 golle en çok gol atan oyuncusu olan Cristiano Ronaldo maçın ardından sessizliğini bozdu. Maç sonunda çok üzgün olduğu görülen Ronaldo 2022 Dünya Kupası'nda olacak mı? İşte Ronaldo'dan flaş sözler…

EURO 2020'de son 16 turunda Belçika'ya karşı 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden yıldızlar topluluğu Portekiz favori gösterildiği turnuvay erken veda etti. Zorlu gruptan 2. olarak çıkan Portekiz'de Cristiano Ronaldo grup maçlarında attığı 5 golle turnuvanın en golcü oyuncusu durumunda.

RONALDO İLK KEZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Belçika'ya elendikten sonra sahada kaptanlık pazu bandını yere atan Ronaldo'ya taraftarlardan tepki gelmişti. Belçika maçı öncesi takımına çok güvendiğini söyleyen Cristiano Ronaldo, Belçik maçı sonraı sessizliği bozdu ve ilk kez açıkmalalarda bulundu.

"BİZ ONLAR İÇİN SAVAŞTIK..."

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ronaldo, "İstediğimiz sonucu alamadık ve ne yazık ki çok erken elendik. Buraya son Avrupa Şampiyonu olarak geldik. Maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Taraftarlarımız da bizi başından sonuna kadar hep destekledi. Biz onlar için savaştık ve onlar için kazanmak istedik ama olmadı yapamadık. Onlara çok teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

2022 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI ?

Maç sonunda çok üzgün olduğu görüşen Ronaldo, özellikle Lukaku tarafından özellikle teselli edildi. Ronaldo, "Biz hala çok güçlüyüz. Çoğu takımı yenecek güçteyiz. 2022 Dünya Kupası'na daha iyi ve daha güçlü geleceğiz. FORCE PORTUGAL!" sözleriyle 2022 Dünya Kupası için mesajını verdi.

Cristiano Ronaldo, muhtemelen Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası turnuvası onun son Dünya Kupası turnuvası olacağını daha önce ifade etmişti.

BELÇİKA MAÇI SONRASI RONALDO'YA TEPKİ YAĞDI!

Belçika maçının ardından Cristiano Ronaldo, kaleci Courtois'a gidip, "Çok şanslısınız! Bugün top kaleye girmek istemedi. İyi şanslar adamım" ifadelerini kullanarak takıldı. Maçın bitiş düdüğü sonra kaptanlık pazu bandını yere atan Ronaldo'ya bu hareketi sonrası taraftar tepki gösterdi.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

"JOAO FELİX BİR SAHTEKAR"

Eski Manchester United efsanesi Roy Keane, Belçika-Portekiz maçının ardından katıldığı bir programda, Portekiz'in 21 yaşındaki genç oyuncusu Joao Felix için sert ifadeler kullandı.

Roy Keane, "Joao Felix geldiğinden beri yaptı? Adam bir sahtekar. 100 milyon Sterlin'in değeri bu mu? Ben Ronaldo olsaydım soyunma odasında onu kovalardım." diye konuştu.

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Belçika’ya elenen Portekiz’de Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?
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