EURO 2020’de Fransa-İsviçre maçı başladı! Maçta ilk gol geldi –CANLI

EURO 2020'de son 16 turu mücadeleleri devam ediyor. Çeyrek final bileti almak isteyen Fransa ve İsviçre zorlu maçta karşı karşıya. Bu maçı kazanan çeyrek finalde İspanya'nın rakibi olacak.
CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)
Fransa 0-1 İsviçre
GOL: 15' Seferovic (Asist Zuber)
İsviçreli Steven Zuber, 1980'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası'nda 4 asist yapan tek oyuncu oldu.
Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe
İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic