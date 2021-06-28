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Giriş Tarihi: 28.6.2021 21:58 Son Güncelleme: 28.6.2021 22:31

EURO 2020’de Fransa-İsviçre maçı başladı! Maçta ilk gol geldi –CANLI-

EURO 2020’de Fransa-İsviçre maçı başladı! Maçta ilk gol geldi –CANLI-

EURO 2020’de son 16 turu heyecanı devam ediyor. Saat 22:00’de başlayan maçta Fransa ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Maçta ilk gol geldi... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EURO 2020'de son 16 turu mücadeleleri devam ediyor. Çeyrek final bileti almak isteyen Fransa ve İsviçre zorlu maçta karşı karşıya. Bu maçı kazanan çeyrek finalde İspanya'nın rakibi olacak.

CANLI ANLATIM

CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Fransa 0-1 İsviçre

GOL: 15' Seferovic (Asist Zuber)

İsviçreli Steven Zuber, 1980'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası'nda 4 asist yapan tek oyuncu oldu.

Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

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EURO 2020’de Fransa-İsviçre maçı başladı! Maçta ilk gol geldi –CANLI-
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