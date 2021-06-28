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Giriş Tarihi: 29.6.2021 06:44

Fatih Terim'in ilk hedefi onlar! İki transferin de PSV'ye yetişmesini bekliyor...

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim'in ilk hedefi onlar! İki transferin de PSV'ye yetişmesini bekliyor...

Galatasaray'dan son dakika haberleri geliyor. Sarı kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren yönetim de transfer operasyonlarına devam ediyor. Yabancı sınırıyla birlikte kadro planlamasını güncelleyek Galatasaray'da Terim'in hedefinde önce geri dörtlü var!

Galatasaray haberleri... Fatih Terim, iki transferin de PSV maçlarına kadar yetiştirilmesini istedi. Geçtiğimiz sezon 23 maçta 2 asist yapan ve %79 pas isabetiyle oynayan Alex Moreno, Galatasaray'ın sol bekteki ilk hedefi. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferini de Fatih Terim çok istiyor. Kaan da Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dedi.

YABANCI SINIRI GELDİ LİSTE GÜNCELLENDİ

Yabancı sınırı ile birlikte kadro planlamasını güncelleyen sarı-kırmızılılarda İmparator, Kaan Ayhan ile birlikte sol bek Alex Moreno'ya odaklandı. Deneyimli teknik adam, iki transferin de PSV maçlarına kadar yetişmesini bekliyor.

Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 yenerken, Fatih Terim savunmada Alpaslan-Luyindama ikilisini, sol bekte Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'i, ön liberoda Aytaç Kara'yı, 8 numara pozisyonunda Feghouli ve Arda'yı tercih etti.

Terim orta sahaya takviye istese de Aytaç, Feghouli ve Arda'nın performansından memnun kaldı. İmparator önceliği savunma hattına verdi ve "PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferlerini bitirmeliyiz" dedi.

Terim'in mesajını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim stoper ve sol bek takviyesini bu hafta bitirmeyi planlıyor. Başkan Burak Elmas, transferde yöneticilerden Işıtan Gün'ü yetkilendirdi.

Yabancı kuralı da dikkate alınarak stoperde ilk hedef milli savunmacı Kaan Ayhan. Galatasaray'a 'Evet' diyen Kaan, kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesini bekliyor. Sol bekte Real Betis'ten Alex Moreno ismi masada. 28 yaşındaki İspanyol solağın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık maliyeti araştırılıyor.

SOLDA İKİNCİ ADAY VAN AANHOLT!

Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Hollandalı Van Aanholt da savunmanın solu için diğer bir aday.

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Fatih Terim'in ilk hedefi onlar! İki transferin de PSV'ye yetişmesini bekliyor...
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