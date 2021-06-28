Fatih Terim'in ilk hedefi onlar! İki transferin de PSV'ye yetişmesini bekliyor...

YABANCI SINIRI GELDİ LİSTE GÜNCELLENDİ
Yabancı sınırı ile birlikte kadro planlamasını güncelleyen sarı-kırmızılılarda İmparator, Kaan Ayhan ile birlikte sol bek Alex Moreno'ya odaklandı. Deneyimli teknik adam, iki transferin de PSV maçlarına kadar yetişmesini bekliyor.
Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 yenerken, Fatih Terim savunmada Alpaslan-Luyindama ikilisini, sol bekte Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'i, ön liberoda Aytaç Kara'yı, 8 numara pozisyonunda Feghouli ve Arda'yı tercih etti.
Terim orta sahaya takviye istese de Aytaç, Feghouli ve Arda'nın performansından memnun kaldı. İmparator önceliği savunma hattına verdi ve "PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferlerini bitirmeliyiz" dedi.
Terim'in mesajını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim stoper ve sol bek takviyesini bu hafta bitirmeyi planlıyor. Başkan Burak Elmas, transferde yöneticilerden Işıtan Gün'ü yetkilendirdi.
Yabancı kuralı da dikkate alınarak stoperde ilk hedef milli savunmacı Kaan Ayhan. Galatasaray'a 'Evet' diyen Kaan, kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesini bekliyor. Sol bekte Real Betis'ten Alex Moreno ismi masada. 28 yaşındaki İspanyol solağın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık maliyeti araştırılıyor.
SOLDA İKİNCİ ADAY VAN AANHOLT!
Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Hollandalı Van Aanholt da savunmanın solu için diğer bir aday.