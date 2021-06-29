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Giriş Tarihi: 29.6.2021 21:59 Son Güncelleme: 29.6.2021 22:24

Son çeyrek finalist kim olacak? İsveç-Ukrayna maçı başladı -CANLI-

Son çeyrek finalist kim olacak? İsveç-Ukrayna maçı başladı -CANLI-

EURO 2020’de günün ve 16 turunun son maçı olan İsveç-Ukrayna Almanya maçı başladı. Maçı kazanacak olan takım çeyrek finalde İngiltere’nin rakibi olacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EURO 2020'de son 16 turunda karşı karşıya gelen İsveç ile Ukrayna çeyrek final için mücadele ediyor. Zorlu maçta iki takımda eksikler bulunmuyor. Bu maçın kazananı çeyrek finalde İngiltere ile eşleşecek.

CANLI ANLATIM

Ukrayna'da takımın en önemli oyuncular arasında gösterilen Malinovskyi yedekler arasında yer aldı. İsveç son 7 maçında mağlubiyet görmedi.

CANLI SKOR

İsveç 0-0 Ukrayna

11'LER BELLİ OLDU

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Kulusevski, Isak.

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviienko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

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Son çeyrek finalist kim olacak? İsveç-Ukrayna maçı başladı -CANLI-
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