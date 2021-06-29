Son çeyrek finalist kim olacak? İsveç-Ukrayna maçı başladı -CANLI

EURO 2020'de son 16 turunda karşı karşıya gelen İsveç ile Ukrayna çeyrek final için mücadele ediyor. Zorlu maçta iki takımda eksikler bulunmuyor. Bu maçın kazananı çeyrek finalde İngiltere ile eşleşecek.
Ukrayna'da takımın en önemli oyuncular arasında gösterilen Malinovskyi yedekler arasında yer aldı. İsveç son 7 maçında mağlubiyet görmedi.
CANLI SKOR
İsveç 0-0 Ukrayna
11'LER BELLİ OLDU
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Kulusevski, Isak.
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviienko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.