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Giriş Tarihi: 29.6.2021 12:07 Son Güncelleme: 29.6.2021 12:09

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! "Onu öldürdüler"

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Son dakika haberi... Futbol tarihinin gelmilş geçmiş en büyük ismi olarak gösterilen Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma halen sürüyor. Efsane futbolcunun oğlu Dieguito'nun avukatı Mario Baudry ise Maradona'nın öldürüldüğünü ileri sürerek olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Futbol tarihinin gelmilş geçmiş en büyük ismi olarak gösterilen Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma halen sürüyor. Efsane futbolcunun oğlu Dieguito'nun avukatı Mario Baudry ise Maradona'nın öldürüldüğünü ileri sürerek olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmalar devam ediyor...

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Arjantinli efsane futbolcunun oğlu Dieguito'nun avukatı Mario Baudry, San Isidro Başsavcısı'ndan 4 ismin tutuklanmasını istedi ve şok etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin yanı sıra psikiyatrist Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz ve Dr. Nancy Forlini 'basit adam öldürme suçlarından' yargılanıyor.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

"MARADONA, DOKTORLAR ONU TERK ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜ"

4 doktor, yaşamının son haftalarında Diego Maradona'nın sağlığını farklı görevlerle tedavi ediyorlardı.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Dieguito'nun avukatı Mario Baudry, tutuklanma talebinin gerekçesi olarak "Maradona bu doktorlar tarafından kasıtlı olarak terk edilmesi nedeniyle 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Kendisine verilen tedaviyle ölebilirdi. Sadece tedaviye devam etmekle kalmadılar, sonucu değiştirmek için hiçbir şey yapmadılar.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

"DOĞAL GÖRÜNEN BİR ÖLÜME NEDEN OLMAYA ÇALIŞTILAR"

Diğer profesyonellerin ve ailesinin Maradona'ya bakmak için müdahale etmesini ve böylece hayatını kurtarmasını da engellediler.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

İyileşmesi için yanına yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan profesyonelleri yerleştirildiği ortadadır.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Ailesi ve onu tedavi edebilecek diğer profesyonellerin yanına yaklaşmasını engelleyen türlü manevralar yaptılar.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Doğal görünen bir ölüme neden olmaya çalışarak, sağlığını kötüleştirmek için ona yasal ve yasadışı ilaçlar sağladılar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

MARADONA'NIN AVUKATINA DA ŞOK SUÇLAMA

Avukat Mario Baudry dilekçesinde ayrıca Maradona'nın avukatı Matias Morla ile onun kayınbiraderi Maximiliano Pomargo ve kız kardeşi Vanesa Morla'yı efsane futbolcunun mal varlıklarına el koymayı amaçlayan yasadışı dernek kurmakla suçladı.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Baudry, "Bay Maradona'nın önce tüm varlıklarından, markalarından ve hatta adından mahrum bırakıldığı ve daha sonra kendi haline bırakıldığı açıktır.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Maradona öldüğünde değeri olan tek şey imaj hakları ve şaşırtıcı bir şekilde artık sahip olmadığı ve mirasçılarına geçemeyecek olan ticari markaydı.

Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! Onu öldürdüler

Çünkü belgelere göre bu haklar bir marka adınaydı. Onunla ilgilenmesi gereken ve bunu yapmayan insanlardan oluşan bir şirket vardı" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi: Maradona ile ilgili olay yaratan iddia! "Onu öldürdüler"
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