Alanyasporlu Georgios Tzavellas AEK'ya transfer oldu!

Yunanistan Ligi takımlarından AEK, Aytemiz Alanyaspor'dan Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Yunan futbolcu aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı forması da giyiyordu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti!
AEK'nın yeni transferi Georgios Tzavellas, 31 numaralı formayı giyecek. Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Tzavellas, AEK'ya transferiyle Alanyaspor'a yaklaşık 400 bin Euro bonservis bedeli kazandırdı.
Böylelikle Akdeniz ekibinde Steven Caulker'dan sonra ikinci stoper Tzavellas da ayrılmış oldu.