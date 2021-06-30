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Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:08 Son Güncelleme: 30.6.2021 11:12

Alanyasporlu Georgios Tzavellas AEK'ya transfer oldu!

Alanyasporlu Georgios Tzavellas AEK'ya transfer oldu!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen Yunan savunmacı, Georgios Tzavellas, ülkesinin takımlarından AEK'aya transfer oldu. Böylelikle Akdeniz ekibinde Steven Caulker'dan sonra ikinci stoper Tzavellas da ayrılmış oldu.

Yunanistan Ligi takımlarından AEK, Aytemiz Alanyaspor'dan Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Yunan futbolcu aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı forması da giyiyordu.

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AEK'nın yeni transferi Georgios Tzavellas, 31 numaralı formayı giyecek. Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Tzavellas, AEK'ya transferiyle Alanyaspor'a yaklaşık 400 bin Euro bonservis bedeli kazandırdı.

Böylelikle Akdeniz ekibinde Steven Caulker'dan sonra ikinci stoper Tzavellas da ayrılmış oldu.

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Alanyasporlu Georgios Tzavellas AEK'ya transfer oldu!
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