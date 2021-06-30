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Giriş Tarihi: 30.6.2021 18:02

Eyüpspor, Çağlar Şahin Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

AA
Eyüpspor, Çağlar Şahin Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Gaziantep'ten kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kiraladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer çalışmaları kapsamında, Gaziantep'ten Çağlar Şahin Akbaba'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan asbaşkan Fatih Kulaksız, "Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan belediye başkanımız Deniz Köken'e, transferin gerçekleşmesinde bize sağladığı kolaylıklardan dolayı Gaziantep Başkanı Cevdet Akınal'a teşekkür ediyorum. Çağlar kendisini kanıtlamış iyi bir kaleci kardeşimiz, inşallah bize faydalı olacak. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Çağlar Şahin Akbaba da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Başta bu transferin gerçekleşmesine izin verip kolaylık sağladığı için başkanımız Cevdet Akınal ve hocamız Erol Bulut'a çok teşekkür ederim. Bana güvenip 2021-2022 sezonunda bu mukaddes formayı giymeme sebep olan başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız'a teşekkür ediyorum. İnşallah benim ve Eyüpspor için hayırlısı ve sonu şampiyonluk olur."

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Eyüpspor, Çağlar Şahin Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
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