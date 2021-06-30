Majid Hosseini’nin menajeri Trabzonspor'a dava açtı!

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren İranlı oyuncu Majid Hosseini'nin menajeri kulübe dava açtı. Menajer Mohsen Ebrahimi Aliabad'ın sözleşme gereğince kendisine 60 Bin Euro'nun ödenmediği ve bu ücretin faiziyle birlikte kendisine ödenmesi gerektiği iddiasıyla CAS'a başvurduğu kaydedildi. Aliabad'ın bu talebi karşısında Trabzonspor'un CAS'a savunma yaptığı ve yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.
TRABZONSPOR ESKİŞEHİRSPOR'DAN 400 BİN EURO'YU TALEP ETTİ
Trabzonspor Kulübü, Eskişehirspor'un transfer yasağını kaldırabilmek için istediği gerekli imzayı vermememe kararı aldı. Bordo-mavili kulüp, daha önce Eskişehirspor kulübünden Erkan Zengin'in transferinden kaynaklanan borcunu tahsil edebilmek için yaptığı tüm başvurulara olumsuz yanıt almış ve daha sonra Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.
Daha sonra görülen duruşmalarda dosya kesinleşti ve Eskişehirspor kulübünün birikmiş borç olan 400 bin Euro'yu ödemesi karara bağlandı.
Ancak aradan geçen zaman içerisinde Eskişehirspor kulübünün hala ödemeyi yapmaması üzerine Trabzonspor kulübü, TFF ile gerekli yazışmaları yaptı ve Eskişehirspor'un transfer yasağını kaldırabilmesi için gerekli olan borçsuzluk imzasını vermeme kararını aldı.
TRABZONSPOR'UN BORCU AÇIKLANDI!
Trabzonspor'un Olağan Genel Kurul'unda kulübün net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğu açıklandı.