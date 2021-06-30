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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Silva yetersiz Fonseca uygun

VOLKAN DEMİR
Silva yetersiz Fonseca uygun

Marco Silva listeden resmen çıkarıldı. Portekizli Fonseca ile prensipte el sıkışıldı ancak net karar verilmedi. Pirlo ile görüşmeler sürüyor. Resmi açıklama için 1 Temmuz yani yarın işaret ediliyor

Tam 7 yıldır şampiyonluk bekleyen Fenerbahçe taraftarı, 30 gündür de yeni hocanın kim olacağını merakla takip ediyor… Artık sabrı tükenen sarı-lacivertliler, sosyal medyada Başkan Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tutarken, 'İstifa' başlığı uzun süre gündemde kaldı. Bunun üzerine önceki akşam kulüpten yapılan resmi açıklamada anlaşma konusunda sona gelindiği ancak imzaların atılmadığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından gözler adaylara çevrildi. Fenerbahçe'nin Portekizli hoca Paulo Fonseca konusunda son

PİRLO ADAYLARDAN BİRİ ANCAK ANLAŞMA YOK
48 yaşındaki teknik adamla kurulan temasta prensip anlaşması sağlandı. Ancak Fenerbahçe tüm adaylarla yaptığı görüşmeleri henüz noktalamadı. Hepsinin sona ermesinin ardından resmi duyuruyla yeni hocanın açıklanacağı bildirildi. An itibariyle Marco Silva adaylar arasından çıkarıldı. Silva şampiyonluk beklenen sezon için yetersiz görüldü. Pirlo ise hâlâ adaylar arasında ancak kesin bir anlaşma yok. İtalyan teknik adamla görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin resmi duyuruyu yapacağı tarih olarak 1 Temmuz yani yarın işaret ediliyor.

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Silva yetersiz Fonseca uygun
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