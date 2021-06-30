Silva yetersiz Fonseca uygun

Marco Silva listeden resmen çıkarıldı. Portekizli Fonseca ile prensipte el sıkışıldı ancak net karar verilmedi. Pirlo ile görüşmeler sürüyor. Resmi açıklama için 1 Temmuz yani yarın işaret ediliyor
Tam 7 yıldır şampiyonlukbekleyenFenerbahçe taraftarı,30 gündür de yenihocanın kim olacağını meraklatakip ediyor… Artık sabrı tükenensarı-lacivertliler, sosyalmedyada Başkan AliKoç'u eleştiri yağmurunatutarken,'İstifa' başlığı uzunsüre gündemde kaldı. Bununüzerine önceki akşam kulüptenyapılan resmi açıklamadaanlaşma konusunda sona gelindiğiancak imzaların atılmadığıifade edildi. Bu gelişmeninardından gözler adaylara çevrildi.Fenerbahçe'nin Portekizli hocaPaulo Fonseca konusunda son
PİRLO ADAYLARDAN BİRİ ANCAK ANLAŞMA YOK
48 yaşındaki teknik adamla kurulan temasta prensip anlaşması sağlandı. Ancak Fenerbahçe tüm adaylarla yaptığı görüşmeleri henüz noktalamadı. Hepsinin sona ermesinin ardından resmi duyuruyla yeni hocanın açıklanacağı bildirildi. An itibariyle Marco Silvaadaylar arasından çıkarıldı. Silva şampiyonluk beklenen sezon için yetersiz görüldü. Pirlo ise hâlâ adaylararasında ancak kesin bir anlaşma yok. İtalyan teknik adamla görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin resmi duyuruyu yapacağı tarih olarak 1 Temmuz yani yarın işaret ediliyor.