Adana Demirspor'dan çifte bomba! Belhanda ve Balotelli...

Kariyerinde İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonu yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesine rağmen oyuncunun ve menajerinin indirime gitmesi sonrası anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.